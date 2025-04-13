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ВСУ ударили по Киевскому району Донецка из РСЗО HIMARS

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Фото: REUTERS/Stringer
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Киевскому району Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кадры последствий атаки 13 апреля показали «Известия».

Корреспондент Евгений Быковский рассказал, что снаряд взорвался рядом с недостроенными жилыми домами, в момент обстрела людей внутри не было.

«Следователями Следственного комитета России произведена фиксация последствий обстрела со стороны вооруженных формирований Украины Киевского района Донецка. Так, в ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вел огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты, осколки», — рассказал сотрудник СК РФ.

Уточняется, что повреждения получила гражданская инфраструктура, в которой выбито остекление, а также разрушен фасад.

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Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что две женщины погибли в результате атак со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) в Донецке. По его словам, одна женщина погибла в Петровском районе Донецка в результате детонации украинского взрывоопасного предмета. Также в Никитовском районе Горловки после ударов украинских боевиков из орудий ствольной артиллерии погибла еще одна мирная жительница.

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