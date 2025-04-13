«Зенит» обыграл лидера РПЛ «Краснодар» со счетом 4:1

Футбольный клуб (ФК) «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» в матче 24-го тура. Встреча 13 апреля завершилась со счетом 4:1.

В составе петербургского ФК отличились Андрей Мостовой (29-я минута), Лусиано Гонду (38-я), Максим Глушенков (80-я) и Луис Энрике (90-я). За «Краснодар» мяч забил Никита Кривцов (16-я).

По итогам игры «Зенит» набрал 50 очков и сократил до двух очков отставание от кубанского клуба, который занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

В этот же день правого защитника клуба «Родина» Георгия Юдинцева и вратаря «Сокола» Никиту Карабашева госпитализировали после того, как спортсмены столкнулись головами в матче 28-го тура Первой лиги.