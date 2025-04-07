Бег «быков»: как «Краснодар» увеличил отрыв от конкурентов

Второй тур подряд «Краснодар» укрепляет лидерство в чемпионате России по футболу, пользуясь осечками конкурентов. Если в конце позапрошлой недели он увеличил на два очка отрыв от московского «Спартака», то теперь сделал это в отношении петербургского «Зенита», сыгравшего в гостях вничью со столичным «Локомотивом» (1:1). «Краснодар» победил в прошедшем, 23-м туре у тольяттинского «Акрона» (1:0) и теперь на пять очков опережает «Зенит» и «Спартак», разгромивший в этот раз «Ростов» (3:0).

«Локомотив» – «Зенит»

После оглушительного поражения от самарских «Крыльев Советов» (2:5) казалось, что «Локомотив» пребывает в кризисе. Но он смог собраться на игру с «Зенитом», который туром ранее крупно выиграл дома у казанского «Рубина» (4:0) и начал подавать признаки возвращения в свою лучшую форму.

Но в минувшие выходные «Локо» сумел оказать достойное сопротивление действующему чемпиону. Почти вся игра проходила в равной борьбе, а в середине второго тайма Алексей Батраков открыл счет. «Зенит» на это ответил попытками атаковать, но долгое время это мало что давало. Однако главный тренер гостей Сергей Семак сумел спасти игру за счет двух замен. На 69-й минуте он выпустил на поле Максима Глушенкова. А на 85-й — Александра Соболева.

Две минуты спустя Глушенков мощным ударом с острого угла попал в штангу, а Соболев добил в пустые ворота, забив свой первый гол за «Зенит». Спасшись от поражения в концовке, петербургский клуб свел матч к ничьей и еще больше усложнил себе задачу в гонке за чемпионство.

— «Зенит» вновь выглядел не лучшим образом в атаке, очень натужно двигался и создавал моменты, — поделился мнением с «Известиями» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — «Железнодорожники», в свою очередь, решили сыграть от обороны, очень грамотно действовали низким блоком и нашли свой шанс впереди, забив гол. Правда, класс «Зенита» всё равно сказался и он спасся от поражения. Но проблем всё равно создал себе достаточно в борьбе за чемпионство. Но команда Семака еще может всё исправить — многое зависит от предстоящей домашней игры с «Краснодаром» в следующем туре.

«Краснодар» – «Акрон»

«Краснодар» играл свой домашний матч сразу после ничьей «Зенита» с «Локо» и знал, что может увеличить отрыв до пяти очков от петербургского клуба. Было ощущение, что на «быков» психологически давил этот момент. Во всяком случае, долгое время они действовали очень неуверенно.

«Акрон» неплохо сопротивлялся. «Краснодар» контролировал мяч и в первом тайме даже создал пару хороших моментов, но долгое время не мог забить. Лишь после перерыва Кайо Панталеан открыл счет в этой встрече. Дальше он неплохо играл на контратаках, мог отметиться еще голом. Особенно эффектным был удар Александра Черникова, когда мяч попал в перекладину. Но скользкий счет матча сохранялся до самого конца. Тем не менее подопечные Мурада Мусаева довели дело до минимальной победы и теперь имеют неплохой пятиочковый отрыв от двух главных преследователей — «Спартака» и «Зенита».

— Было видно, что «Краснодар» испытывает мандраж от своего лидерства и возможности увеличить отрыв от «Зенита», — отметил в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник «быков» Максим Деменко. — Отсюда неуверенность при реализации своих моментов, долгое сохранение скользкого счета. Но в итоге команда сумела переломить себя и довести матч с «Акроном» до победы. Что говорит о ней как о способной идти за золотом — именно через такие нервные победы добываются трофеи. Так что «Краснодар» можно поздравить: он сделал себе неплохой задел на оставшиеся семь туров. Но очень многое будет зависеть от его ближайшего выезда в Питер к «Зениту».

«Ростов» – «Спартак»

После осечки в выездном матче с «Ахматом» (0:0) красно-белые не имели права терять очки еще и в игре с «Ростовом», если хотят продолжить борьбу за чемпионство. Но крепкий донской клуб мог им создать большие проблемы. Так и было в первом тайме, когда на табло сохранялись нули.

Но грубая игра «Ростова» привела к печальным для него последствиям. Перед перерывом за жесткий фол против Маркиньоса судья Владимир Москалев удалил с поля Алексея Сутормина. Во втором тайме хозяева продержали ничью всего 20 минут, пока Наиль Умяров не открыл счет. Правда, незадолго до этого едва не забил «Ростов», когда Даниил Денисов сумел выбить мяч, катившийся в пустые ворота.

После гола «Спартака» всё пошло по сценарию гостей. Через три минуты Кристофер Мартинс удвоил их преимущество. А в концовке встречи Эсекьель Барко довел дело до разгрома. Подопечные Деяна Станковича победили и сравнялись по очкам с «Зенитом».

— Была хорошая боевая игра до удаления, — заявил «Известиям» бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — Но дальше численное преимущество «Спартака» сказалось. Всё могло пойти по-другому, не вытащи Денисов мяч из пустых ворот, но дальше класс красно-белых при наличии на одного игрока больше повлиял на ход встречи и результат.

Также в прошедшем туре было сыграно еще пять матчей. В московском дерби ЦСКА обыграл «Динамо» (3:1). «Пари Нижний Новгород» проиграл дома «Оренбургу» (1:2). Махачкалинское «Динамо» разгромило на своем поле «Химки» (4:1). Самарские «Крылья Советов» упустили в родных стенах победу над казанским «Рубином», который сравнял в концовке встречи — 1:1. Воронежский «Факел» в первой игре под руководством нового главного тренера Игоря Шалимова прервал пятиматчевую серию поражений, добыв дома ничью с грозненским «Ахматом» (0:0).