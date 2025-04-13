Двух футболистов увезли с поля на машине скорой после столкновения в матче ФНЛ

Правого защитника клуба «Родина» Георгия Юдинцева и вратаря «Сокола» Никиту Карабашева госпитализировали 13 апреля после того, как спортсмены столкнулись головами в матче 28-го тура Первой лиги.

На кадрах видно, как футболисты на большой скорости столкнулись, оба потеряли сознание, но потом пришли в себя. Инцидент произошел на 80-й минуте игры. Команды были вынуждены произвести замены, Юдинцева и Карабашева увезли с поля на скорой помощи, отметил «Спорт-Экспресс».

Матч проводился в Саратове и завершился со счетом 2:1 в пользу «Родины»: команде удалось вырвать победу в добавленное время.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что хоккеиста хабаровского хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» Дмитрия Аникина увезли на карете скорой помощи со льда во время матча плей-офф чемпионата России с нижегородским «Стартом». Столкновение 24-летнего Аникина с противником произошло на 65-й минуте игры. После падения хоккеист не мог подняться.