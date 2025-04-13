ВСУ потеряли более 74 тыс. военнослужащих за время боев на курском направлении

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за всё время боев в Курской области превысили 74 тыс. военнослужащих. Об этом 13 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 74 010 военнослужащих, 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортера, 2265 боевых бронированных машин, 2690 автомобилей», — указано в сводке ведомства.

Отмечается, что за сутки российская армия нанесла поражение формированиям восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня, а также живой силе и технике противника еще в 11 населенных пунктах.

Кроме того, за сутки ВСУ потеряли до 190 боевиков, Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и три миномета, уточнили в Минобороны.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило, что расчет беспилотного летательного аппарата «Иноходец» группировки войск «Север» уничтожил бронетранспортер и живую силу ВСУ в приграничных районах Курской области. В ведомстве уточнили, что живая сила ВСУ и их замаскированная бронетехника были обнаружены средствами воздушной разведки.