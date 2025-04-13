Операторы БПЛА «Иноходец» уничтожили бронетранспортер и живую силу ВСУ

Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Иноходец» группировки войск «Север» уничтожил бронетранспортер и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Кадры боевой работы 13 апреля распространила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что живая сила ВСУ и их замаскированная бронетехника на позициях в курском приграничье были обнаружены средствами воздушной разведки Северной группировки войск.

Проанализировав полученные разведывательные данные, было принято решение об огневом поражении. В результате нанесенного российскими военнослужащими ракетного удара бронетехника украинских боевиков вместе с личным составом были уничтожены.

В Министерстве обороны РФ 12 апреля сообщили об уничтожении расчетом самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С5 «Гиацинт-С» опорного пункта, личного состава и скопления военной техники ВСУ на сватовско-купянском направлении зоны СВО.