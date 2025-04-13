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Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 13 апреля

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 13 апреля можно в материале «Известий».

Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

«ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы», — отметило Минобороны.

В ведомстве также рассказали, что средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, месту размещения оперативно-тактических ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 141 районе.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 51 335 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 817 танков и других боевых бронированных машин, 1535 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23 556 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 048 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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