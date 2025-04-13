Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Мьянме

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали на территории Мьянмы. Об этом 13 апреля сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, сейсмособытие было зарегистрировано в 02:24 по UTC (05:24 мск). Эпицентр находился в 82 км к югу от города Мандалай, где проживает порядка 1,2 млн человек. Очаг залегал на глубине 8 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не приводится.

В Мьянме 28 марта произошли два крупных землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай. На следующий день, 29 марта, в Мьянму для оказания помощи приехали свыше 100 российских спасателей.

Руководитель оперативной группы МЧС РФ Сергей Воронцов 9 апреля сообщил о завершении активной фазы поисково-спасательной операции на месте землетрясения в Мьянме российскими спасателями. Он добавил, что медицинские работники РФ в автомобильном госпитале оказали помощь 330 жителям Мьянмы.