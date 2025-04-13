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Россияне рассказали о страхе увольнения из-за искусственного интеллекта

Исследование: каждый восьмой работник в РФ боится увольнений из-за ИИ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Каждый восьмой (12%) опасается, что роботизация приведет к сокращениям. Некоторые считают, что работодатели внедряют технологии не ради комфорта сотрудников, а с целью оптимизации расходов. Об этом говорится в исследовании компании девелопер Level Group совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, с которым ознакомились «Известия» 13 апреля.

По данным исследования аналитиков, 73% опрошенных готовы внедрить искусственный интеллект (ИИ) на своих рабочих местах. Из них почти 35% полностью поддерживают эту инициативу, рассматривая ее как способ повышения эффективности и освобождения времени для более сложных задач. При этом 38,5% респондентов также выражают поддержку, но акцентируют внимание на необходимости сохранения рабочих мест.

Еще 7% уверены, что ИИ неприменим в их профессии, а 6% не смогли сформулировать позицию — вероятно, из-за нехватки информации.

Наиболее распространенный ответ — осторожное согласие: 38,5% опрошенных готовы принять искусственный интеллект, при условии, что он не заменит человека. Этот компромиссный подход свидетельствует о высоком уровне лояльности, сочетающемся с критическим восприятием. Только 7% респондентов полностью отвергли идею внедрения ИИ, в то время как сторонников этой инициативы почти в пять раз больше.

«Сегодня искусственный интеллект преимущественно направлен на оптимизацию интеллектуального труда и рутинных операций, связанных с креативными функциями (дизайнеры, копирайтеры) или поддержкой бизнеса (юристы, бухгалтеры). Важно, что ИИ представляет собой не альтернативу человеческому труду, а инструмент, который позволяет выполнять различные задачи более быстро и эффективно», — комментирует директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Профессия играет значительную роль в восприятии искусственного интеллекта: более 40% управленцев, юристов, маркетологов и IT-специалистов выступают в поддержку технологий. В таких отраслях, как строительство и туризм, уровень одобрения составляет около 34–37%. Наибольшее беспокойство проявляют специалисты в IT и закупках: свыше 13% из них считают, что новые технологии могут создать дополнительные проблемы, а не решить существующие.

Географический контекст также оказывает влияние на отношение к технологиям. Наибольшую поддержку ИИ выражают жители Татарстана и Саратовской области. В Красноярском крае наблюдается нейтральная позиция (47,4%): местные жители открыты к роботизации, но без сокращения рабочих мест. В Москве, несмотря на статус столицы, отношение к внедрению нейросетей остается осторожным: 36,1% поддерживают этот процесс.

«Исследование показало: российские сотрудники готовы к новым технологиям, однако хотят чувствовать себя защищенными в процессе их внедрения. Поэтому сегодня для работодателей важно не только облегчать работу с помощью искусственного интеллекта, но и заботиться о сотрудниках, создавая комфортную и продуктивную среду в офисе», — подытожила директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.

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IT-компании «Киберпротект» и деловой соцсети TenChat провели исследование, с которым ознакомились «Известия» 11 апреля, где были названы страхи россиян, связанные с новыми технологиями. Наибольшее беспокойство у россиян вызывает угроза взлома аккаунтов — об этом заявили 32% опрошенных. При этом 30% переживают из-за возможной утечки данных из биометрических систем.

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