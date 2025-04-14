Бумага всё стерпит: кто угрожает региональным СМИ от имени спецслужб

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол КНР заявил о планах Пекина развивать сотрудничество с Москвой в сфере ИИ
Мир
Трамп обвинил CBS News в искажении фактов и призвал лишить лицензии
Общество
Синоптик предупредила о стремительном повышении температуры в Москве
Мир
Каллас заявила о поставке двух третей из обещанных боеприпасов на Украину
Мир
США временно исключили импорт электроники из зеркальных пошлин
Общество
СК проводит проверку по факту незаконных обрядов мигрантов на Камчатке
Общество
Задержанный в Керчи гражданин Молдавии рассказал о планах взорвать насосную станцию
Общество
Более 2,2 тыс. человек из курского приграничья воссоединились с родными с 12 марта
Общество
СК расследует атаку дронов ВСУ на тушивших дом в курской Лебедевке мирных жителей
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на час
Мир
Прокуроры в Молдавии оспорили перевод главы Гагаузии под домашний арест
Мир
СМИ узнали о решении Голливуда продвигать семейные ценности из-за политики Трампа
Общество
ФСБ задержала доставившего в РФ мощные взрывные устройства гражданина Молдавии
Общество
В Госдуме предложили запретить коллекторскую деятельность в РФ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 52 дрона ВСУ над шестью регионами России
Мир
В аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду золотой цепи на 8,6 млн рублей
Мир
В США заявили о превосходстве российской подлодки «Кондор» над американской техникой

Бумага всё стерпит: кто угрожает региональным СМИ от имени спецслужб

Главных редакторов пугают проверками нарушений оборота персональных данных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

За последние месяцы в России наблюдается новый всплеск активности киберпреступников. В распоряжении «Известий» оказался фейковый приказ якобы от имени первого замдиректора ФСБ, который рассылается руководителям региональных СМИ. Подделка извещает о начале проверки издания по поводу соблюдения требований о защите персональных данных. Кто стоит за этими атаками, разбирались «Известия».

Как работает схема

В начале апреля неизвестные связались по мессенджеру с владельцем одного из информагентств, освещающего жизнь в Волгоградской и Астраханской областях, от имени главреда этого же СМИ. Женский голос сообщил бизнесмену о некой «проверке ФСБ» и предложил прочитать текстовое сообщение в Telegram. В мессенджер с неизвестного номера с аватаркой главреда был отправлен скан документа с гербовой печатью за подписью якобы первого замдиректора ФСБ. В «приказе» сообщалось о начале внеплановой проверки издания «в связи с нарушениями законодательства в области защиты персональных данных».

В качестве целей проверки назывались установление фактов возможной утечки персональных данных и контрагентов компании; изучение архивных данных «на предмет их достоверности и возможного использования поддельных документов персональных данных»; проверка на возможное содействие сотрудников с иностранными спецслужбами. Текст изобилует профессиональными терминами.

Телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Адресата также уведомляли, что планируют запрашивать информацию у действующих и бывших сотрудников; беседовать с ответственными лицами «удобным способом» для эффективности проверки; осуществлять техническую проверку средств хранения данных (серверов, архивов). Подчеркивалось, что должностные лица должны предоставить все необходимые документы и обеспечить доступ к информационной системе с персональными данными.

Адресат, в прошлом автор криминальных расследований, быстро сообразил, с кем имеет дело, и оповестил сотрудников и правоохранительные органы. Однако далеко не все медиаменеджеры могут отличить фейк от настоящего обращения силовиков.

Письмо — пропуск в систему

— В первую очередь атака направлена на получение данных о сотрудниках, их должностях, подчинении. Это создает хорошую среду для хищения средств, — рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. — Например, были случаи, когда от имени босса бухгалтера просили осуществить перевод средств на указанный мошенниками счет. Но есть и еще один вектор — таким образом вражеские спецслужбы могут обзавестись источниками информации среди представителей СМИ. Причем люди будут думать, что помогают нашим правоохранительным органам.

Тревожная кнопка: приложения банков оснастят новой защитой от мошенников
Финансовые организации пытаются оградить клиентов от криминала

Другой источник «Известий» в правоохранительных органах подтвердил, что похожие письма за поддельной подписью руководителей ФСБ получали и представители других СМИ еще в марте. Он не сообщил о последствиях этих фишинговых атак.

Ранее в марте ФСБ выявила факты неправомерного доступа ГУР МО Украины к ресурсам учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», сообщалось в официальном Telegram-канале УБК МВД России. В результате атаки была перехвачена и видоизменена переписка с 42 организациями.

фото

«Внесенные ГУР МО Украины изменения преследовали основную цель — осуществить сбор персональных данных детей подросткового возраста для их дальнейшей вербовки и вовлечения в разведывательно-подрывную деятельность против безопасности РФ, а также совершения диверсионно-террористических актов на территории России», — сообщили по этому поводу в ЦОС ФСБ России.

Письма от имени руководителей ФСБ России рассылались руководителям крупных компаний еще зимой. Теперь же атаки ведутся на региональные СМИ — данные корреспондентов и их связи представляют существенный оперативный интерес для иностранных спецслужб.

Не так уж и продумано

Специально для «Известий» с фейком ознакомился и дал свою оценку директор по развитию Центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.

— Телефонные мошенники часто используют фейковые документы для придания веса своим аргументам. Однако в 100% случаев они выполнены с ошибками. В некоторых случаях они видны только опытному глазу человека, который работает с государственным делопроизводством и ГОСТами, однако чаще всего их можно увидеть сразу. Предоставленный в запросе документ содержит ряд ошибок, что позволяет отнести его к фейкам. Вот лишь некоторые из них: неправильная эмблема в шапке документа и неверное наименование органа; нет отступа слева и сверху, это в принципе недопустимо (такой документ никогда не подпишут); «Уважаемый (-ая)» не пишут в адресных документах, там требуется выбирать окончание в зависимости от пола адресата; приказ не может быть адресным — это или письмо с адресатом, или приказ; номер приказа неадекватен. Нумерация начинается с нового года, а за три месяца вряд ли можно было выпустить 183 млн приказов.

Подписание договора
Фото: Getty Images/PhotoAlto/Eric Audras

Также он обращает внимание на отсутствие даты и тот факт, что первый заместитель директора ФСБ якобы подписывает письмо от имени Московского главка.

— Такой документ можно назвать одним из самых низкокачественных фейковых шаблонов, которые тем не менее до сих пор можно встретить в фишинговых рассылках, — считает эксперт. — В данном случае здесь орудуют обычные телефонные мошенники, действующие в рамках старой схемы. После отправки такого письма жертве будет звонить «куратор из ФСБ», который расскажет, что в компании будет проводиться проверка и что никому из коллег нельзя доверять. Затем он соединит со «специалистом Центробанка» или другим промежуточным звеном. В конечном итоге жертву убедят перевести деньги на защищенный счет или скажут, что от ее имени финансируют ВСУ, поэтому надо собрать все сбережения и отдать курьеру.

Осторожно, злая атака: названы три самые опасные хакерские группировки
Кто может стоять за нападениями на российские объекты критической инфраструктуры

Схема нацелена на физических лиц и является одной из самых распространенных вариаций телефонных мошенничеств, считает Александр Вураско.

Как не стать жертвой мошенников

Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» рекомендуют пользоваться исключительно официальными ресурсами (и проверять их точный адрес через поисковик); не переводить денежные средства незнакомым людям и не оплачивать товары или услуги на непроверенных сайтах; не предоставлять личные данные, включая логины и пароли от социальных сетей и мессенджеров, а также коды двухфакторной аутентификации на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также в разговоре с незнакомыми людьми.

Перевод денег в мобильном приложении банка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Важно использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак, — отметил Александр Вураско.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир