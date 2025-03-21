 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова усомнилась в предложенном Трампом перемирии из-за нарушений со стороны Киева
Мир
Евросоюз отказался размораживать российские активы
Мир
Келлог анонсировал непрямые переговоры между РФ и Украиной в Саудовской Аравии
Мир
Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с Россией
Мир
Посольство РФ в Париже вручило блокадникам и детям войны медали 80-летия Победы
Мир
В составе делегации РФ на переговорах с США 24 марта не будет представителей МИДа
Мир
Переговоры представителей России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта
Мир
Трамп заявил о скором подписании сделки по ресурсам с Украиной
Мир
В Польше рекомендовали гражданам запастись едой и лекарствами на три дня
Мир
Венесуэла приняла 311 своих мигрантов из Мексики
Мир
Пентагон расторг оборонные контракты и гранты на $580 млн
Мир
СМИ сообщили о планах стран Европы встретиться в Париже для обсуждения по Украине
Спорт
Дзюба, Фомин и Солдатенков покинули расположение сборной РФ перед игрой с Замбией
Экономика
Курс доллара снова поднялся выше 85 рублей
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о попытке переодетого в бабушку боевика ВСУ выехать из Суджи
Экономика
В Минфине не увидели оснований для расширения семейной ипотеки
Спорт
Волейболисты «Динамо» выиграли первый после отстранения международный турнир

Осторожно, злая атака: названы три самые опасные хакерские группировки

Кто может стоять за нападениями на российские объекты критической инфраструктуры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В начале 2025 года в РФ активизировались сразу три крупные хакерские группировки. По приблизительным оценкам экспертов, вред от их деятельности оценивается в сотни миллионов рублей. Самая опасная — Head Mare — ранее взломала СДЭК и «ПетербургГаз», недавно она разрушила защиту крупного предприятия тяжелой промышленности и использовала схему с вымогательством денег. О хакерах и выбранных ими сферах атак — в материале «Известий».

Тройка самых опасных хакерских группировок

Эксперты компании «Информзащита» рассказали «Известиям» о самых опасных хакерских группировках, которые устраивали атаки на российские компании в 2025-м. На первом месте международная Head Mare, она впервые появилась в 2023-м, ее цель организации из России и Белоруссии. В январе этого года на ее долю пришлось около 15% всех атак с вымогательством.

она
Фото: аккаунт Head Mare в соцсети Х

На втором месте LokiLocker, она также появилась в 2023 году, в январе 2025-го они ответственны примерно за 10% атак. Точное происхождение группировки неизвестно, предположительно, она включает в себя хакеров из Ирана и стран Восточной Европы: Польши, Чехии и Украины.

На долю Babuk2, которые занимают третью позицию, пришлось 8% атак на российские компании. Хакерская группировка действовала в 2020–2021 годах, считается, что в 2025-м были созданы их подражатели. Включает в себя русскоговорящих и англоговорящих хакеров, вероятно, изначально она сформировалась в РФ, уточнили в пресс-службе «Информзащиты».

Промокод на 10 тысяч: как хакеры обманывают россиян под видом маркетплейсов
Эесперты призвали не переходить по сомнительным ссылкам

В компании рассказали «Известиям» о недавнем случае атаки Head Mare на одно из предприятий тяжелой промышленности. Атака была организована через уязвимости в маршрутизаторах, которые использовались в информационной инфраструктуре организации. Вредоносное ПО находилось там, предположительно, на протяжении трех месяцев. В результате хакеры смогли зашифровать часть баз данных, включая информацию о планируемых отгрузках и их объемах. Серьезных последствий удалось избежать за счет своевременного привлечения специалистов сервисной службы ИБ и наличия резервных копий. Выкуп, который требовали злоумышленники, составлял около 900 тыс. рублей.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В январе 2025-го 25% атак с вымогательством были нацелены на промышленный сектор, который останется самой атакуемой отраслью в течение года. Причины внимания к промышленности помимо наличия ценной информации в использовании устаревшего оборудования (60% предприятий) и недостаточной работе специалистов по информбезопасности (45% компаний). Также в топе атакуемых отраслей оказались услуги (20%) и здравоохранение (10%)», — говорится в исследовании экспертов «Информзащиты» (есть в распоряжении «Известий»).

Специалисты наблюдают тенденцию объединения группировок хакеров-вымогателей и отдельных хактивистов для осуществления атак. Так, в январе количество кибератак увеличилось на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, что связано с распространением так называемых RaaS-платформ, позволяющих злоумышленникам легко получать вредоносное ПО. RaaS — вымогательство как услуга — один из самых популярных сервисов, предоставляемых программистами-правонарушителями, рассказали специалисты по кибербезопасности.

Какой ущерб нанесли хакеры

Head Mare атакует всё, до чего может дотянуться в России, поэтому подсчет ущерба крайне сложен, рассказал «Известиям» генеральный директор Phishman, эксперт в области информационной безопасности Алексей Горелкин. По его оценкам, с учетом простоев одна только ситуация со СДЭК в мае 2024 года привела к ущербу до 1 млрд рублей. По мнению специалиста, из топ-3 Head Mare опаснее всего, но эксперт советует не забывать про северокорейских хакеров Lazarus, которые на протяжении полутора десятков лет остаются крайне эффективными и, вероятно, благодаря им КНДР входит в топ по величине держателей биткоинов в мире.

биток
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Head Mare атакует многих: и концерн «Калашников», и РЖД, и белорусские интеграторы по информационной безопасности. При этом множество подобных группировок проправительственные, это значит, что они «сидят» на зарплате у наших недругов и атакуют не самых уязвимых, но тех, взлом которых принесет максимальный экономический и информационный ущерб для России, — добавил эксперт.

С этим согласен руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров.

Остановка завода может стоить миллионы рублей в час, что делает промышленные компании более сговорчивыми при выплате выкупа. При этом внедрение автоматизации опережает обновление систем безопасности. Например, устаревшие системы информационной безопасности на заводах становятся легкой мишенью для киберпреступников. Ну и часть атак, вероятно, спонсировалась государствами, для которых промышленные объекты относятся к наиболее значимым целям, — уточнил он.

завод
Фото: Global Look Press/Vadim Akhmetov

По данным Игоря Бедерова, в случае со взломом компании «ПетербургГаз» в конце 2024 года хакеры внедрили вредоносный код в систему управления давлением, что вызвало аварийное отключение части сети. Последствия могли быть катастрофическими, но сработала ручная перезагрузка. В организации официально не подтверждали произошедшее.

Купи — взломай: как изменится рынок киберпреступности в даркнете в 2025 году
Эксперты встревожены ростом доступности инструментов для хакеров

Начиная с апреля 2023-го, по данным экспертов, LokiLocker атаковала не менее 62 компаний по всему миру, из них 21 — в России, рассказал Игорь Бедеров. В основном от действий группировки страдали компании малого и среднего бизнеса из сферы строительства, туризма, розничной торговли. Считается, что костяк LokiLocker составляют выходцы из стран Восточной Европы, среди которых есть Польша и Украина, добавил он.

Эксперт отметил, что прямых доказательств формального альянса или координированных действий между группировками Babuk2, Head Mare и LokiLocker на начало 2025 года нет. Однако косвенные признаки и аналитические данные позволяют говорить о возможных пересечениях в методах, инфраструктуре или спонсорах.

она
Фото: аккаунт Head Mare в соцсети Х

— Рост кибератак в 2025 году доказал, что информационная безопасность — это стратегический приоритет, который влияет на выживание и конкурентоспособность бизнеса, — отметил директор консалтинговой компании «АРБ Про» Демид Голиков.

По словам эксперта по информбезопасности, замминистра цифрового развития Вологодской области Ахметжана Махмутова, к 2026 году стоит ожидать слияния группировок в альянсы, что, в свою очередь, увеличит масштаб угроз. При этом уже сейчас отмечается массовое использование ИИ хакерскими группами для анализа уязвимостей. Например, Head Mare применяла нейросети для поиска слабых мест в коде СДЭК за считаные минуты, добавил он.

Для защиты эксперт рекомендует организациям внедрять квантово-устойчивое шифрование, регулярно тестировать системы на предмет аппаратных закладок и создавать резервные хранилища данных для распределения рисков.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир