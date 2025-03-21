Осторожно, злая атака: названы три самые опасные хакерские группировки

В начале 2025 года в РФ активизировались сразу три крупные хакерские группировки . По приблизительным оценкам экспертов, вред от их деятельности оценивается в сотни миллионов рублей. Самая опасная — Head Mare — ранее взломала СДЭК и «ПетербургГаз», недавно она разрушила защиту крупного предприятия тяжелой промышленности и использовала схему с вымогательством денег . О хакерах и выбранных ими сферах атак — в материале «Известий».

Тройка самых опасных хакерских группировок

Эксперты компании «Информзащита» рассказали «Известиям» о самых опасных хакерских группировках, которые устраивали атаки на российские компании в 2025-м . На первом месте международная Head Mare , она впервые появилась в 2023-м, ее цель — организации из России и Белоруссии. В январе этого года на ее долю пришлось около 15% всех атак с вымогательством .

Фото: аккаунт Head Mare в соцсети Х

На втором месте LokiLocker, она также появилась в 2023 году, в январе 2025-го они ответственны примерно за 10% атак . Точное происхождение группировки неизвестно, предположительно, она включает в себя хакеров из Ирана и стран Восточной Европы: Польши, Чехии и Украины.

На долю Babuk2, которые занимают третью позицию, пришлось 8% атак на российские компании . Хакерская группировка действовала в 2020–2021 годах, считается, что в 2025-м были созданы их подражатели. Включает в себя русскоговорящих и англоговорящих хакеров, вероятно, изначально она сформировалась в РФ , уточнили в пресс-службе «Информзащиты».

В компании рассказали «Известиям» о недавнем случае атаки Head Mare на одно из предприятий тяжелой промышленности. Атака была организована через уязвимости в маршрутизаторах, которые использовались в информационной инфраструктуре организации . Вредоносное ПО находилось там, предположительно, на протяжении трех месяцев. В результате хакеры смогли зашифровать часть баз данных, включая информацию о планируемых отгрузках и их объемах. Серьезных последствий удалось избежать за счет своевременного привлечения специалистов сервисной службы ИБ и наличия резервных копий . Выкуп, который требовали злоумышленники, составлял около 900 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

« В январе 2025-го 25% атак с вымогательством были нацелены на промышленный сектор, который останется самой атакуемой отраслью в течение года . Причины внимания к промышленности помимо наличия ценной информации в использовании устаревшего оборудования (60% предприятий) и недостаточной работе специалистов по информбезопасности (45% компаний). Также в топе атакуемых отраслей оказались услуги (20%) и здравоохранение (10%)», — говорится в исследовании экспертов «Информзащиты» (есть в распоряжении «Известий»).

Специалисты наблюдают тенденцию объединения группировок хакеров-вымогателей и отдельных хактивистов для осуществления атак . Так, в январе количество кибератак увеличилось на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го , что связано с распространением так называемых RaaS-платформ, позволяющих злоумышленникам легко получать вредоносное ПО. RaaS — вымогательство как услуга — один из самых популярных сервисов, предоставляемых программистами-правонарушителями, рассказали специалисты по кибербезопасности.

Какой ущерб нанесли хакеры

Head Mare атакует всё, до чего может дотянуться в России, поэтому подсчет ущерба крайне сложен , рассказал «Известиям» генеральный директор Phishman, эксперт в области информационной безопасности Алексей Горелкин. По его оценкам, с учетом простоев одна только ситуация со СДЭК в мае 2024 года привела к ущербу до 1 млрд рублей . По мнению специалиста, из топ-3 Head Mare опаснее всего, но эксперт советует не забывать про северокорейских хакеров Lazarus, которые на протяжении полутора десятков лет остаются крайне эффективными и, вероятно, благодаря им КНДР входит в топ по величине держателей биткоинов в мире.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

— Head Mare атакует многих: и концерн «Калашников», и РЖД, и белорусские интеграторы по информационной безопасности . При этом множество подобных группировок проправительственные, это значит, что они «сидят» на зарплате у наших недругов и атакуют не самых уязвимых, но тех, взлом которых принесет максимальный экономический и информационный ущерб для России , — добавил эксперт.

С этим согласен руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров.

— Остановка завода может стоить миллионы рублей в час, что делает промышленные компании более сговорчивыми при выплате выкупа. При этом внедрение автоматизации опережает обновление систем безопасности . Например, устаревшие системы информационной безопасности на заводах становятся легкой мишенью для киберпреступников. Ну и часть атак, вероятно, спонсировалась государствами, для которых промышленные объекты относятся к наиболее значимым целям, — уточнил он.

Фото: Global Look Press/Vadim Akhmetov

По данным Игоря Бедерова, в случае со взломом компании «ПетербургГаз» в конце 2024 года хакеры внедрили вредоносный код в систему управления давлением, что вызвало аварийное отключение части сети . Последствия могли быть катастрофическими, но сработала ручная перезагрузка. В организации официально не подтверждали произошедшее.

Начиная с апреля 2023-го, по данным экспертов, LokiLocker атаковала не менее 62 компаний по всему миру, из них 21 — в России , рассказал Игорь Бедеров. В основном от действий группировки страдали компании малого и среднего бизнеса из сферы строительства, туризма, розничной торговли . Считается, что костяк LokiLocker составляют выходцы из стран Восточной Европы, среди которых есть Польша и Украина , добавил он.

Эксперт отметил, что прямых доказательств формального альянса или координированных действий между группировками Babuk2, Head Mare и LokiLocker на начало 2025 года нет. Однако косвенные признаки и аналитические данные позволяют говорить о возможных пересечениях в методах, инфраструктуре или спонсорах .

Фото: аккаунт Head Mare в соцсети Х

— Рост кибератак в 2025 году доказал, что информационная безопасность — это стратегический приоритет, который влияет на выживание и конкурентоспособность бизнеса , — отметил директор консалтинговой компании «АРБ Про» Демид Голиков.

По словам эксперта по информбезопасности, замминистра цифрового развития Вологодской области Ахметжана Махмутова, к 2026 году стоит ожидать слияния группировок в альянсы, что, в свою очередь, увеличит масштаб угроз . При этом уже сейчас отмечается массовое использование ИИ хакерскими группами для анализа уязвимостей . Например, Head Mare применяла нейросети для поиска слабых мест в коде СДЭК за считаные минуты, добавил он.