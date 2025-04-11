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Посольство РФ потребовало от МИД Эквадора отменить запреты на въезд россиян

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Фото: Global Look Press/Christian Handl
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Посольство России в Эквадоре обратилось в МИД страны с просьбой отменить запреты на въезд россиян на территорию республики. Соответствующий комментарий пресс-службы диппредставительства был опубликован 10 апреля.

Согласно информации дипломатов, на данный момент известно о девяти подобных случаях, произошедших в период с 6 по 10 апреля текущего года.

«По двум соотечественникам в результате усилий сотрудников дипмиссии и почетного консульства России в городе Гуаякиль удалось добиться отмены решения, и они продолжили свой путь в соответствии со своими планами. Остальные семеро под различными предлогами были отправлены местными властями в страны, откуда они прибыли в Эквадор», — говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в Республике Эквадор.

При этом причинами высылки, по данным диппредставительства, представители Эквадора назвали несоответствие цели поездки, а также определение граждан РФ как «угрозы для внутренней безопасности Республики Эквадор».

«Посольство продолжает работу с властями страны для выяснения истинных причин подобных действий миграционной службы с тем, чтобы потребовать недопущения этого в будущем», — заключили в ведомстве.

Между РФ и Эквадором существует соглашение, разрешающее безвизовый въезд на срок до 90 дней. Потому запреты на въезд без объяснений конкретных причин к туристам являются незаконными.

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Согласно данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которыми ознакомились «Известия» 10 апреля, самым популярным у туристов направлением оказалась Италия — туда собираются отправиться в этом году 31,4% опрошенных россиян.

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