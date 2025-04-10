Названы популярные у российских туристов европейские направления

Самым популярным у туристов направлением оказалась Италия — туда собираются отправиться в этом году 31,4% опрошенных россиян. Это следует из данных сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которыми ознакомились «Известия» 10 апреля.

«Также интерес вызывают Франция (19,5%), Испания (13,0%), Германия (5,4%) и Греция (4,9%). Отметим, что 67,3% путешественников отдельно сказали, что на их планы повлияло отсутствие прямого сообщения с европейскими странами, поэтому, вероятно, при восстановлении рейсов количество поездок туда увеличится», — уточнили эксперты.

Среди участников опроса чуть больше половины (56,7%) когда-либо бывали в европейских странах. Но в этом году посетить их успели лишь 9,8% опрошенных путешественников. В настоящее время отправиться в Европу могут не все: открытая шенгенская виза есть только у 38,4% респондентов.

Ранее, 27 марта, сообщалось, что более половины опрошенных россиян (55%) предпочитают самостоятельное планирование путешествия. При этом 23% респондентов доверяют планирование туристическим компаниям. Еще 19% полагаются на помощь друзей или близких, а 3% используют информацию из блогов и специализированных приложений. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет».