Собянин открыл реконструированное трамвайное депо имени Апакова

После реконструкции заработало историческое трамвайное депо им. П.Л.Апакова на Шаболовке — старейшее депо Москвы, которое начало работу в 1909 году. В торжественной церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, рассказавший о депо в своем Telegram-канале.

«После завершения масштабной реконструкции московские трамваи вернулись в свой родной дом. Депо — легендарное. Больше 115 лет оно обслуживает популярнейшие маршруты Москвы. Автор проекта главного здания — Владимир Шухов, который применил при строительстве самые современные на тот момент инженерные решения. Имя вагоновожатого Петра Апакова парк получил в 1923 году», — сообщил столичный градоначальник.

В середине 2000-х здание депо хотели снести, но потом столичные власти приняли решение о его возрождении. Специалисты сохранили исторический облик депо — объемно-планировочную структуру исторического комплекса и архитектурно-художественное оформление фасадов главного здания. При этом полностью изменилась схема движения внутри депо, став более удобной. Ранее трамваи заезжали в тупики задним ходом. Теперь же на территории депо организован сквозной проезд, и вагоны перемещаются по принципу конвейера. Это позволило ускорить техническое обслуживание и мойку вагонов в 2 раза.