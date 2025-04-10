Эксперт предрек обнуление американского импорта нефти в Китай

Сценарий полного прекращения поставок нефти из США в Китай вполне вероятен, однако текущие объемы такого импорта не имеют стратегического значения ни для одной из сторон. Об этом рассказал «Известиям» 10 апреля замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.

Накануне сообщалось, что новые пошлины Вашингтона, скорее всего, приведут к полному обнулению продаж. Такой прогноз приводится в статье агентства Bloomberg.

«Справедливости ради стоит отметить, что данные объемы, которые мы наблюдаем в последнее время, ни для Соединенных Штатов, ни для Китая не носят стратегического характера. Если мы посмотрим на те объемы, которые были в последнее время, особенно три месяца текущего года, то мы увидим, что это всего лишь сотая доля импорта нефти в Китай», — объяснил Гулиев.

Эксперт подчеркнул, что США без труда смогут перенаправить эти поставки на внутренний или другие внешние рынки, а Китай найдет альтернативные источники.

«Что касается Китая, то можно найти эти объемы в странах Ближнего Востока, в России или в Иране — есть много альтернативных вариантов», — сказал он.

При этом, по его мнению, ситуацию следует рассматривать в контексте торговых войн, инициированных США.

«Это добавляет неопределенность в целом на международные экономические отношения, на рост спроса на нефть. Вот это может покачнуть рынок нефти», — считает эксперт.

Он также добавил, что важно следить за ответными мерами Китая, динамикой его экономики и действиями ОПЕК+ для стабилизации мирового рынка.

«Будем смотреть на ситуацию с ростом экономики Китая, с ответными мерами Китая. И также на действия со стороны альянса ОПЕК+», — подытожил Гулиев.

4 апреля вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова заявила «Известиям», что после введенных новых тарифов Трампа и ответных мер со стороны Китая произошло резкое падение цен на нефть. Она указала, что США и Китай — это почти половина мировой экономики (43%). Развязывание торговых войн может привести к серьезным проблемам в экономиках этих стран, из-за чего они будут меньше закупать товары у других стран и объемы потребления нефти и нефтепродуктов также снизятся, заявила эксперт.

Месяцем ранее Трамп обвинил КНР в неспособности к борьбе с наркотрафиком и удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10 до 20%. В Государственном совете КНР 4 февраля сообщили, что с 10 февраля Китай вводит пошлины в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США. Кроме того, отмечалось, что тарифами в 10% будут облагаться американская нефть, многолитражные автомобили, пикапы и сельхозтехника.