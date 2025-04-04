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Эксперт назвала причины снижения цен на нефть

Эксперт Веретенникова: падение цен на нефть произошло на фоне введения пошлин США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Резкое падение цен на нефть произошло из-за тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом, а также ответных мер со стороны Китая. Об этом рассказала «Известиям» 4 апреля вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

Цена эталонной марки нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $65 за баррель впервые со 2 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные ICE за 4 апреля.

«США и Китай — это почти половина мировой экономики (43%). Развязывание торговых войн может привести к серьезным проблемам в экономиках этих стран, как следствие, они будут меньше закупать товары у других стран и объемы потребления нефти и нефтепродуктов также снизятся», — отметила Веретенникова.

По ее словам, еще одной причиной стало заявление ОПЕК+ о том, что организация намерена ускорить отмену ряда ограничений на добычу. ОПЕК+ объявила о планах увеличить добычу на 411 тыс. баррелей в день в мае вместо запланированных 135 тыс., ссылаясь на устойчивые фундаментальные показатели. Однако после введения тарифов Трампом это заявление кажется менее обоснованным.

Также остаются и более широкие риски в сфере поставок, так как Дональд Трамп угрожает применением политики максимального давления к нефтедобывающим государствам, находящимся под санкциями США, таким как Иран и Венесуэла. Любое снижение цен создает значительные возможности для сокращения добычи в этих странах без резкого роста инфляции.

«Санкции в отношении закупок иранской, венесуэльской и российской нефти приводят к сокращению поставок, что может компенсировать влияние пошлин на товары. Таким образом, котировки нефти в ближайшей перспективе останутся волатильными», — подытожила Веретенникова.

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Ранее, 24 февраля, партнер Capital Lab Евгений Шатов предположил, что весной цена Brent будет колебаться в пределах $70–80 за баррель. По его мнению, в базовом сценарии нефтяной рынок в первом полугодии 2025 года будет сбалансированным за счет переноса сроков роста объемов добычи ОПЕК+ с января на апрель.

Вице-премьер РФ Александр Новак 3 февраля сообщил, что ситуация на мировом рынке нефти стабильная. Спрос растет, и по итогам прошлого года он увеличился примерно на 1,5 млн баррелей.

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