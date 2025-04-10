В Горловке заработала система «Купол Донбасса» для перехвата беспилотников ВСУ
В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) установленная система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» приступила к защите мирного населения от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.
Отмечается, что система сорвала атаку украинских беспилотников на жилые дома Центрально-городского района. Также был перехвачен дрон Darts, вооруженный самодельным взрывным устройством.
Кроме того, взрывотехники УФСБ России по ДНР обезвредили беспилотник и ликвидировали взрывоопасные предметы на специализированном полигоне.
Ранее, 7 апреля, уточнялось, что за прошедшую неделю «Купол Донбасса» перехватил 216 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой в ДНР. В частности, система перехватила над Куйбышевским районом Донецка три дрона, изучавшие территорию в районе гражданских складов горюче-смазочных материалов. Помимо этого, еще 28 БПЛА были сбиты во время массированной атаки в ночь с 4 на 5 апреля.