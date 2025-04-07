Система «Купол Донбасса» за неделю сорвала 216 атак ВСУ на жителей и объекты ДНР
Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за неделю перехватила 216 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Донецком и Макеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба республиканского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).
В частности, система перехватила над Куйбышевским районом Донецка три дрона, изучавшие территорию в районе гражданских складов горюче-смазочных материалов. Помимо этого еще 28 БПЛА были сбиты во время массированной атаки в ночь с 4 на 5 апреля.
Взрывотехники республиканского управления ФСБ в свою очередь обезвреживали сбитые беспилотники на земле и уничтожали их на специальных полигонах.
«Благодаря слаженной работе наших защитников и своевременной реакции граждан оперативно выявлены места падения беспилотников. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено», — заявили в пресс-службе.
Неделей ранее, с 24 по 30 марта, «Купол Донбасса» отразил атаки в общей сложности 188 беспилотников ВСУ. Так, в Донецке были перехвачены фальшдрон самолетного типа, а также реактивный беспилотник «Скат», направленный на поражение железнодорожной инфраструктуры. В Макеевке система успешно обнаружила и нейтрализовала дрон Darts, вооруженный самодельным взрывным устройством.