Экономист предрек ослабление доллара в мировых торговых расчетах

Наблюдается постепенное снижение роли американской валюты в международных расчетах на фоне изменений в глобальной торговой архитектуре. Об этом «Известиям» 10 апреля рассказал директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее, 9 апреля, член управляющего совета Европейского центрального банка и глава банка Испании Хосе Луис Эскрива отметил, что тарифная политика США привела к реализации «наихудших экономических прогнозов» и может угрожать доверию международных инвесторов к доллару, сообщила газета Financial Times.

«Хотя текущие заявления пока остаются на уровне риторики, если политика администрации Дональда Трампа будет реализовываться столь прямолинейно, ослабление доллара станет неизбежным следствием», — объяснил Остапкович.

По его словам, нынешняя система международной торговли, в которой доллар занимает доминирующее положение, может столкнуться с серьезными нарушениями. Государства начнут создавать новые торговые союзы, поскольку вести бизнес с США с учетом новых пошлин становится невыгодно.

Специалист также не исключил формирования неожиданного торгового союза между ЕС и Китаем.

«Я не исключаю, что может образоваться парадоксальный торговый союз между ЕС и Китаем. Это два довольно мощных торговых блока. Причем Китай также может значительно увеличить экспорт в Россию, возможно, даже снизив цены в конкурентной борьбе. Особенно это касается автомобильного рынка, где сейчас наблюдается 30–40-процентная наценка на машины, поставляемые в РФ по сравнению с Европой и самим Китаем», — сказал экономист.

Эксперт подчеркнул, что доля доллара в международных расчетах уже демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению.

«Доллар пока сохраняет лидерство, но процесс ослабления уже запущен, и его не остановить. Для самой Америки это не станет катастрофой — как неоднократно заявлял Трамп, приоритетом является благосостояние США, а не статус доллара как мировой валюты. Но фундаментальный тренд на ослабление доллара — это уже свершившийся факт, в котором не стоит сомневаться», — подытожил Остапкович.

9 апреля американский лидер сообщил, что введенные США пошлины приносят в государственную казну около $2 млрд прибыли. Кроме того, Трамп добавил, что более 70 стран выразили свою готовность в проведении переговоров с Вашингтоном по вопросу этих тарифов.

Тогда же сообщалось, что власти США повысили импортные пошлины на товары из Китая до уровня 104%. Отмечалось, что тарифы введены, поскольку КНР не сняла свои ответные меры в сфере торговли.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь 7 апреля заявил, что злоупотребление США пошлинами является экономическим буллингом, наносящим ущерб не только другим странам, но и самому Вашингтону.