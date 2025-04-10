В автошколах РФ с сентября введут новые правила

С 1 сентября 2025 года в автошколах России вступят новые правила. Теоретические занятия разрешат проходить дистанционно. Формат онлайн-обучения будет доступен при соблюдении технических требований. Часы практики для категорий B и B с «автоматом» будут увеличены, сообщает телеканал «Известия».

В занятия по безопасности включат новые сценарии на случай аварий и нестандартных ситуаций. Граждане смогут выбирать надежные учебные центры на основе рейтинга, основанного на аварийности среди выпускников. Автошколам придется обновить инфраструктуру. Технические нормы могут потребовать серьезных вложений. С 1 апреля ужесточат допуск к экзаменам для иностранцев. Экзамены будут недоступны тем, кто внесен в реестр на высылку из страны.

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