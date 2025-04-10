В России произошло 212 ДТП за минувшие сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 212 ДТП, в которых погибли 13 и получили ранения 270 человек. 11 из погибших были пассажирами и водителями транспортных средств. Об этом 10 апреля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

С участием автобусов зафиксировано 11 ДТП, в которых погибших нет, но 19 участникам дорожного движения потребовалась медицинская помощь. Причиной шести происшествий с автобусами стало нарушение ПДД их водителями. В результате 75 ДТП, 42 из которых произошли на пешеходных переходах и 33 вне зоны их действия, погибли два пешехода, еще 78 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 15 детей-пешеходов, 11 из которых получили травмы на пешеходных переходах.

За минувшие сутки зарегистрировано 31 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых ранения получил 31 юный участник дорожного движения, в том числе 8 детей-пассажиров, три велосипедиста и два водителя мототранспорта в возрасте до 16 лет. Погибших детей нет.

Госавтоинспекция призвала автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть более внимательными на дорогах населенных пунктов и городов. Особую осторожность следует проявлять при подъезде к пешеходным переходам, сбрасывая перед ними скорость вплоть до полной остановки, чтобы пропустить пешеходов. Поведение детей на дороге зачастую бывает непредсказуемым, поэтому не следует спешить возобновлять движение даже на разрешающий сигнал светофора, указали в ведомстве.

В некоторых регионах страны продолжаются временные перекрытия или ограничения движения в связи неблагоприятной погодой или сложной паводковой ситуацией. Так, в Мурманской области уже двое суток в связи со снегом, метелью, порывистым ветром и ограничением видимости временно прекращено движение на одной из региональных автодорог Кольского полуострова. Кроме того, по тем же причинам автомобильное движение перекрыто и на участке с 1470-го км по 1510-й км федеральной автомагистрали Р-21 «Кола».

В Республике Северная Осетия — Алания с вечера 9 апреля из-за сильного снегопада и метели перекрыто движение на федеральной автодороге А-164 «Транскам» от населенного пункта Бурон (65 км) до северного портала Рокского тоннеля (94 км). Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий на сопредельной территории в этом регионе уже более суток действует временное прекращение движения по автодороге федерального значения А-161 Владикавказ — Нижний Ларс — граница с Республикой Грузия в направлении на выезд из России.

В Алтайском крае из-за подтопления проезжей части паводковыми водами временно прекращено движение по одной из региональных автомобильных дорог. В Курганской области по той же причине прекращено движение по двум автодорогам регионального значения.

В Республике Саха (Якутия) со вчерашнего дня временно ограничено движение грузовиковболее чем на 130-километровом участке федеральной автотрассы А-360 «Лена» с 268-го км по 401-й км в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде сильного снегопада, метели и вызванного ими ограничения видимости.

Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам при планировании поездок на дальние расстояния в этих и соседних с ними регионах следить за прогнозом погоды и информацией СМИ из мест перекрытий или ограничений движения. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на проблемных участках трасс, принимаются все меры для недопущения осложнения дорожной обстановки и предотвращения возможных автомобильных заторов. Экипажи ДПС сопровождают снегоуборочную технику для осуществления ее беспрепятственного проезда, принимают меры для ликвидации автомобильных заторов и нормализации движения.

При неблагоприятных погодных условиях Госавтоинспекция рекомендовала водителям воздержаться от поездок на машине и воспользоваться общественным транспортом, а также не оставлять автомашины на проезжей части, чтобы не мешать коммунальным службам проводить расчистку дорог. Аналогичный совет адресуется и начинающим водителям, которые нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, так как пока еще не обладают нужными навыками управления автомобилем.

«В условиях непогоды инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения на загородных трассах. В случае возникновения сложной ситуации на дорогах все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать всё возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Накануне сообщалось, что за первые три месяца 2025 года в России произошло 24 тыс. ДТП, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате этих аварий погибли 2,6 тыс. человек (–0,8%), ранены 30,6 тыс. (+1,4%).