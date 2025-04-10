Депутаты назначили Сергея Котлярова и.о. главы Курска

Депутаты городского собрания утвердили исполняющим обязанности главы Курска заместителя мэра Сергея Котлярова. Об этом 10 апреля сообщается на странице регионального городского собрания в соцсети «ВКонтакте».

«Курское городское собрание приняло решение о досрочном прекращении полномочий главы города Курска Игоря Куцака», — указано в публикации.

Уточняется, что Куцак покинул должность главы Курска по собственному желанию. Он стал мэром в феврале 2022 года. До этого он занимал должность главы регионального комитета по управлению имуществом.

Куцак 7 апреля сообщил, что покидает пост мэра Курска по собственному желанию. Градоначальник поделился, что у него накопилось много семейных вопросов, в которых необходимо активно и деятельно участвовать.