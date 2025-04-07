Мэр Курска Игорь Куцак покидает пост по собственному желанию

Игорь Куцак покидает пост мэра Курска по собственному желанию. Об этом он сообщил 7 апреля на заседании правительства Курской области.

«Я принял для себя достаточно сложное, непростое решение о сложении полномочий главы города по собственному желанию», — заявил он.

Куцак объяснил решение семейными обстоятельствами. По его словам, накопилось много семейных вопросов, при которых необходимо его активное и деятельное участие.

Он поблагодарил врио губернатора Курской области Александра Хинштейна за понимание, а также выразил уверенность, что на заседании городского собрания депутаты поддержат его решение.

Куцака назначили мэром Курска 3 февраля 2022 года. До этого он занимал должность главы регионального комитета по управлению имуществом.

Ранее, 2 апреля, в отставку по собственному желанию ушла глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева. В результате исполняющим обязанности главы района назначилии врио замглавы Владимира Жилинкова.