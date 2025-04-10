«Почте России» могут разрешить продавать безрецептурные лекарства. Законопроект Минцифры опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Решение позволит гражданам получать помощь в отдаленных уголках страны, передает телеканал «Известия». Кроме того, если проект закона примут, «Почта России» сможет принимать электронные платежи без комиссий со стороны кредитных организаций.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.