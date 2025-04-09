Трамп выразил готовность к встрече с Си Цзиньпином и назвал его своим другом

Американский лидер Дональд Трамп 9 апреля заявил, что готов провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, и назвал его своим другом.

«Конечно. Он мой друг. Мне он нравится. Я его уважаю. Но они не обращались с нашей страной должным образом», — сказал президент США, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о возможности встречи с китайским лидером.

Однако американский лидер исключил возможность дальнейшего повышения направленных в сторону КНР таможенных пошлин.

Трамп отметил, что на данный момент более 75 стран выразили свое желание на заключение сделки с США. По его словам, американская сторона ищет решения, которые будут «правильными для страны».

Кроме того, он добавил, что сделка по покупке США у китайской компании ByteDance платформы TikTok временно откладывается. Она будет возобновлена после того, как страны урегулируют торговый конфликт.

Трамп в этот же день сообщил о том, что США немедленно повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%. В министерстве КНР, в свою очередь, заявили, что власти Китая приняли решение в ответ повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.

Помимо этого, журналист телеканала Fox News Чарльз Гаспарино сообщил, что США прекратили рассмотрение возможной сделки с китайской компанией ByteDance по покупке платформы TikTok в связи с обострением отношений с Китаем.