Fox News узнал об отказе США рассматривать сделку с Китаем по TikTok
США прекратили рассмотрение возможной сделки с китайской компанией ByteDance по покупке платформы TikTok в связи с обострением отношений с Китаем. Об этом 9 апреля сообщил журналист телеканала Fox News Чарльз Гаспарино со ссылкой на Белый дом.
«Сделка по TikTok — продажа американцам приложения китайской компании — не рассматривается в обозримом будущем, а возможно, и навсегда, поскольку мы (США. — Ред.) вступаем в торговый конфликт, сфокусированный на Китае», — говорится в сообщении журналиста в социальной сети X (бывш. Twitter).
Агентство Reuters 5 апреля сообщило о том, что сделка президента США Дональда Трампа по соцсети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, приостановлена после того, как Китай заявил, что откажется от нее из-за пошлин.
Трамп 27 марта заявил, что США не исключают возможность снижения пошлин на товары из Китая в случае заключения успешной сделки по TikTok. Он добавил, что существует множество вариантов приобретения соцсети, и выразил уверенность, что будет выбран наиболее выгодный для Соединенных Штатов.