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Сделка Трампа по TikTok приостановлена после отказа Китая из-за тарифов

Reuters: КНР заявила об отказе сделки с Трампом по TikTok из-за тарифов
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Фото: ТАСС/IMAGO/CFOTO
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Сделка президента США Дональда Трампа по соцсети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, приостановлена после того, как Китай заявил, что откажется от нее из-за пошлин. Об этом в субботу, 5 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Сделка по выделению активов TikTok в США была приостановлена после того, как Китай дал понять, что не одобрит сделку из-за объявления президентом Дональдом Трампом взаимных тарифов», — следует из публикации.

Уточняется, что сделка была одобрена инвесторами ByteDance и правительством США.

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Ранее, 27 марта, Трамп заявил, что США не исключают возможность снижения пошлин на товары из Китая в случае заключения успешной сделки по TikTok. Он добавил, что существует множество вариантов приобретения соцсети, и выразил уверенность, что будет выбран наиболее выгодный для Соединенных Штатов.

Американский лидер установил срок до 5 апреля, чтобы ByteDance продала американский сегмент приложения, иначе США введут запрет на использование TikTok на территории страны. Однако после он сообщил в своей соцсети Truth Social указ о продолжении работы приложения в стране на 75 дней. По его словам, это необходимо для решения всех необходимых юридических вопросов.

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