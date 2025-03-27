Трамп допустил ослабление пошлин на товары из Китая в случае сделки по TikTok

США не исключают возможность снижения пошлин на товары из Китая в случае заключения успешной сделки по TikTok. Об этом в среду, 26 марта, заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Что касается TikTok, то Китаю придется сыграть в этом определенную роль, возможно, в виде одобрения [сделки], и я думаю, что они это сделают. Возможно, я дам им небольшое снижение тарифов или что-то в этом роде, чтобы добиться этого», — заявил американский лидер.

Он добавил, что существует множество вариантов приобретения TikTok, и выразил уверенность, что будет выбран наиболее выгодный для США.

Трамп опубликовал 19 января в Truth Social призыв оставить приложение доступным и заявил, что издаст указ о заморозке во исполнение закона о запрете TikTok в день своей инаугурации. Политик уточнил, что указ может включать продажу 50% компании новому владельцу.

Позже, 21 января, Трамп подписал указ об отсрочке блокировки в стране социальной сети TikTok на 75 дней. Уточнялось, что отсрочка блокировки позволит новой администрации определить «надлежащий курс действий» в отношении соцсети.

24 апреля 2024 года действующий на тот момент президент США Джо Байден подписал закон о запрете соцсети. Сенаторы в конгрессе тогда одобрили эту меру подавляющим большинством голосов, потому что считали, что правительство КНР может втайне следить за гражданами США через это приложение.