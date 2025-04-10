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Супруга Гретцки подарила жене Овечкина кольцо с бриллиантами

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Фото: TASS/Adam Hunger
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Жена канадского хоккеиста Уэйна Гретцки Джанет Джонс подарила супруге россиянина, нападающего хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасии Шубской кольцо, которое украшено восемью бриллиантами, в честь поставленного ее мужем рекорда по забитым шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 9 апреля сообщил Гретцки.

«После того как я побил рекорд Горди Хоу, его супруга Коллин купила моей жене браслет. Месяц назад моя жена Джанет сказала: «Коллин начала традицию. Не уверена, что кто-то побьет рекорд Алекса, но я хочу подарить его жене что-то уникальное». Она выбрала кольцо с восемью бриллиантами», — сказал Гретцки в беседе с изданием The Athletic.

Уточняется, что Джонс подарила кольцо жене Овечкина во время тожества, которое проводилось в честь поставленного российским хоккеистом рекорда.

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Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив рекорд Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом в честь рекордного гола.

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