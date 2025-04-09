Глава Пентагона пообещал противостоять «угрозе» Китая в Панамском канале

Министр обороны США Пит Хегсет заявил 9 апреля во время визита в Панаму, что Соединенные Штаты не стремятся к военному конфликту с Китаем, однако будут противостоять тем угрозам, которые, по его словам, Китай представляет для американской безопасности.

«Мы обеспечиваем безопасность Панамского канала и противодействуем пагубному влиянию Китая. Панамский канал — ключевая область, которая должна быть защищена Панамой, Америкой, а не Китаем», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте Пентагона.

Хегсет также отметил, что китайские компании контролируют землю и критически важную инфраструктуру в стратегических секторах.

«Военные силы Китая имеют слишком большое присутствие в Западном полушарии <…> Не заблуждайтесь, Пекин инвестирует и действует в этом регионе ради военного преимущества и несправедливой экономической выгоды», — сказал он.

Хегсет отметил, что именно по этой причине США и Панама недавно подписали Меморандум о взаимопонимании по совместной деятельности в сфере безопасности, а сразу после пресс-конференции планируют заключить совместную декларацию с министром по делам Панамского канала о безопасности и его эксплуатации.

По его словам, этот документ станет основой для того, чтобы американские военные корабли и вспомогательные суда могли свободно и в приоритетном порядке проходить через канал.

22 декабря 2024 года президент США Дональд Трамп заявил, что государство потребует вернуть контроль над Панамским каналом, если центральноамериканская республика не пересмотрит условия его использования.

На инаугурации 20 января текущего года Трамп еще раз повторил тезис, что Панамским каналом «управляет» Китай и поэтому США намерены «забрать обратно» водный путь. Президент Панамы, в свою очередь, снова отверг заявления республиканца на эту тему и подчеркнул принадлежность канала своей стране.