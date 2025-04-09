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Раскольники из ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Успенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), находящийся в селе Старые Безрадичи Киевской области. Об этом 9 апреля сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).

Уточняется, что захват был осуществлен накануне во вторник, 8 апреля.

«Вместе с рейдерами был секретарь Переяславско-Вишневской епархии ПЦУ «игумен» Викентий Козак», — сообщает пресс-служба РПЦ.

Отмечено, что 10 апреля на территории храма будет проведен субботник, а после, 13 апреля, состоится первое «богослужение» представителей ПЦУ. Сами жители села Старые Безрадичи в июне прошлого года проголосовали за присоединение прихода к ПЦУ. После чего в июле Успенский приход юридически перевели к раскольнической организации.

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5 апреля группа рейдеров от раскольнической ПЦУ также сорвала замки и ворвалась в Свято-Димитриевский храм канонической УПЦ в селе Панка в Черновицкой области. По данным СМИ, рейдеры еще в феврале начали готовить поддельные документы на владение храмом. Теперь местные активисты ПЦУ, обзаведясь фальшивыми бумагами на храм, пришли отбирать церковь у христиан.

Митрополит Феодосий 2 апреля обратился к жителям города Черкассы на Украине, предупредив о готовящемся Киевом штурме сразу двух храмов УПЦ. Феодосий отметил, что война против православия, развернутая властями Украины, охватывает всë новые регионы страны. Он уточнил, что ночью в Черновицкой области верующие буквально заняли круговую оборону, чтобы не допустить захвата боевиками «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Успенского собора. Теперь же Киев угрожает храмам УПЦ в Черкассах.

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