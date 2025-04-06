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На Украине сообщили о захвате храма в Черновицкой области рейдерами ПЦУ

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Группа рейдеров от раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) сорвала замки и ворвалась в Свято-Димитриевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Панка в Черновицкой области. Об этом 5 апреля сообщает украинский православный телеканал «Первый казацкий».

По данным СМИ, рейдеры еще в феврале начали готовить поддельные документы на владение храмом.

«Православные христиане тогда провели собрание прихода, на котором единогласно поставили оставаться в лоне УПЦ», — говорится в Telegram-канале СМИ.

На данный момент местные активисты ПЦУ обзавелись фальшивыми документами на храм и пришли отбирать церковь у христиан, отмечает телеканал.

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1 апреля в селе Дубовцы Черновицкой области также сообщалось о рейдерском захвате Успенской церкви УПЦ представителями раскольнической ПЦУ. Отмечалось, что на территорию святыни ворвались рейдеры из ПЦУ в сопровождении малолетних боевиков из организации «Трезубец» имени Бандеры (признана экстремистской на территории РФ). Захватчики окружили и заблокировали церковь.

Ранее, 6 марта, стало известно, что сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в селе Комаровцы Черновицкой области. По данным украинских СМИ, раскольники воспользовались тем, что благочинный Сторожинецкого района был госпитализирован.

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