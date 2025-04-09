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Овечкин рассказал о поддержке со стороны Гретцки во время погони за рекордом

Овечкин: Гретцки поддерживал меня на протяжении всего пути
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Фото: IMAGN IMAGES via Reuters Connect
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Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, побивший рекорд Уэйна Гретцки, заявил, что получал поддержку от канадского хоккеиста во время погони за рекордом. Об этом он сообщил 9 апреля в интервью телеканалу Fox News.

«И он поддерживал меня, поддерживал на протяжении всего пути. Он болел за меня, он был болельщиком на этой игре и был счастлив так же, как и я», — рассказал российский хоккеист.

Овечкин отметил, что побить рекорд он бы не смог без своих товарищей по команде, семьи и болельщиков, которые поддерживали его.

«Чувствовалось, что вся страна переживает и болеет за меня»
Александр Овечкин — об окончании великой погони, случайном праздновании и многочисленных поздравлениях звезд мирового спорта

Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив рекорд Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом в честь рекордного гола.

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