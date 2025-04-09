Овечкин рассказал о поддержке со стороны Гретцки во время погони за рекордом
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, побивший рекорд Уэйна Гретцки, заявил, что получал поддержку от канадского хоккеиста во время погони за рекордом. Об этом он сообщил 9 апреля в интервью телеканалу Fox News.
«И он поддерживал меня, поддерживал на протяжении всего пути. Он болел за меня, он был болельщиком на этой игре и был счастлив так же, как и я», — рассказал российский хоккеист.
Овечкин отметил, что побить рекорд он бы не смог без своих товарищей по команде, семьи и болельщиков, которые поддерживали его.
Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив рекорд Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.
Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом в честь рекордного гола.