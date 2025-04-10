Эксперт назвал помогающие в борьбе со стрессом хобби

Научные исследования подтверждают, что творческие и рукодельные занятия значительно уменьшают уровень стресса. Среди наиболее эффективных хобби — моделизм, вязание, рисование, вышивка и керамика. Об этом 10 апреля рассказал «Известиям» профессиональный спортсмен в судомодельном спорте Денис Войтик.

По словам спортсмена, эти виды деятельности объединяет одно — они позволяют переключиться, сосредоточиться на процессе, ощутить творческое начало и восстановить внутреннее равновесие. Также эксперт отметил позитивное влияние на нервную систему лепки, плетения, резьбы по дереву, садоводства и комнатного растениеводства. Он добавил, что полезными могут оказаться шитье, кулинария, настольные игры, каллиграфия, фотография и ведение личного дневника.

Специалист уделил внимание творческим занятиям, таким как написание рассказов или стихов, работа с глиной, изготовление украшений, сборка пазлов и игра на музыкальных инструментах. Войтик также отметил пользу скрапбукинга, создания декоративных предметов, изготовления свечей и мыла, оригами, медитативной живописи и коллекционирования почтовых марок.

«Во время создания чего-либо активируются области мозга, отвечающие за концентрацию и внимание. Это помогает переключить фокус с негативных мыслей на конкретные действия», — объяснил спортсмен.

Войтик привел данные исследования 2016 года, согласно которым занятия творчеством могут снизить уровень кортизола — гормона стресса — на 75%. Этот эффект объясняется тем, что во время увлечения человек находится в состоянии потока, когда мысли о прошлом и будущем уходят на второй план.

При этом эксперт подчеркнул, что универсального рецепта против стресса не существует.

«Кому-то может быть интересно рисовать, а кто-то находит успокоение в сборке моделей. Главное — найти занятие, которое будет резонировать с вашими интересами и предпочтениями», — подсказал Войтик.

По его словам, регулярное занятие подходящим хобби может стать надежным путем к гармонии и внутреннему спокойствию. «Важно не заставлять себя, а искренне увлекаться процессом, тогда антистрессовый эффект не заставит себя ждать», — заключил эксперт.

Ранее, 7 апреля, невролог, мануальный терапевт, врач-эксперт сети клиник «Семейная» Максим Алексеев рассказал «Известиям» о причинах тяги ко сну днем. Он объяснил, на желание уснуть днем может повлиять питание. По словам врача, плотный ужин с большим количеством углеводов не добавит утренней бодрости. Кроме того, даже легкое обезвоживание снижает кровообращение и поступление кислорода в мозг, из-за чего появляется вялость.