Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
«Роскосмос» и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве
Авто
Российские автомобили с пробегом подешевели на 6% за год
Общество
Стоимость ночи в гостиницах на лето подорожала на 13%
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских БПЛА над семью регионами РФ
Происшествия
Пожар произошел в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге
Общество
В Госдуме предложили повысить штрафы за мат на публике и в интернете
Спорт
Капризов вернулся на лед после операции и оформил дубль в игре против «Сан-Хосе»
Общество
В администрации президента настаивают на доработке закона о локализации машин такси
Мир
Трамп по ошибке позвонил названному им неудачником экс-помощнику
Мир
Bloomberg указало на почти полную зависимость США от китайской электроники
Мир
В Доминикане число погибших при обрушении крыши клуба увеличилось до 184
Мир
В Вильнюсе демонтируют мемориальные доски Достоевскому и Столыпину
Мир
В блоке «Победа» рассказали о подготовке обращения в ЕСПЧ по поводу преследования Гуцул
Наука и техника
Школьники из Тюмени сделали перчатку для определения предвестников приступов эпилепсии
Экономика
Новостройки массового сегмента подорожали в Москве
Армия
Торжественная церемония вручения орденов 11-й бригаде ВДВ прошла в Улан-Удэ
Мир
Посол Таиланда рассказал об интересе страны к российскому СПГ и углю

Эксперт назвал помогающие в борьбе со стрессом хобби

Спортсмен Войтик: вязание и керамика наиболее эффективны в борьбе со стрессом
0
EN
Фото: Global Look Press/Soeren Stache
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Научные исследования подтверждают, что творческие и рукодельные занятия значительно уменьшают уровень стресса. Среди наиболее эффективных хобби — моделизм, вязание, рисование, вышивка и керамика. Об этом 10 апреля рассказал «Известиям» профессиональный спортсмен в судомодельном спорте Денис Войтик.

По словам спортсмена, эти виды деятельности объединяет одно — они позволяют переключиться, сосредоточиться на процессе, ощутить творческое начало и восстановить внутреннее равновесие. Также эксперт отметил позитивное влияние на нервную систему лепки, плетения, резьбы по дереву, садоводства и комнатного растениеводства. Он добавил, что полезными могут оказаться шитье, кулинария, настольные игры, каллиграфия, фотография и ведение личного дневника.

Не надо нервничать: какие болезни возникают из-за сильного стресса
Почему моральные переживания подрывают здоровье и можно ли самостоятельно справиться с депрессией

Специалист уделил внимание творческим занятиям, таким как написание рассказов или стихов, работа с глиной, изготовление украшений, сборка пазлов и игра на музыкальных инструментах. Войтик также отметил пользу скрапбукинга, создания декоративных предметов, изготовления свечей и мыла, оригами, медитативной живописи и коллекционирования почтовых марок.

«Во время создания чего-либо активируются области мозга, отвечающие за концентрацию и внимание. Это помогает переключить фокус с негативных мыслей на конкретные действия», — объяснил спортсмен.

Войтик привел данные исследования 2016 года, согласно которым занятия творчеством могут снизить уровень кортизола — гормона стресса — на 75%. Этот эффект объясняется тем, что во время увлечения человек находится в состоянии потока, когда мысли о прошлом и будущем уходят на второй план.

При этом эксперт подчеркнул, что универсального рецепта против стресса не существует.

«Кому-то может быть интересно рисовать, а кто-то находит успокоение в сборке моделей. Главное — найти занятие, которое будет резонировать с вашими интересами и предпочтениями», — подсказал Войтик.

По его словам, регулярное занятие подходящим хобби может стать надежным путем к гармонии и внутреннему спокойствию. «Важно не заставлять себя, а искренне увлекаться процессом, тогда антистрессовый эффект не заставит себя ждать», — заключил эксперт.

Ранее, 7 апреля, невролог, мануальный терапевт, врач-эксперт сети клиник «Семейная» Максим Алексеев рассказал «Известиям» о причинах тяги ко сну днем. Он объяснил, на желание уснуть днем может повлиять питание. По словам врача, плотный ужин с большим количеством углеводов не добавит утренней бодрости. Кроме того, даже легкое обезвоживание снижает кровообращение и поступление кислорода в мозг, из-за чего появляется вялость.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025