Терапевт назвал причины тяги ко сну днем

Тяга ко сну днем может быть связана как с заболеваниями, так и с особенностями образа жизни человека, рассказал «Известиям» невролог, мануальный терапевт, врач-эксперт сети клиник «Семейная» Максим Алексеев 7 апреля.

«Как бы заезжено это не звучало, но нам нужен режим. Наш организм любит регулярность. Например, к пробуждению он начитает готовится уже в 5 часов утра, выделяя соответствующие гормоны. И если вы пропустили их пик концентрации, то, даже проспав номинально дольше, дневной бодрости не получите. Если ваш ритм жизни изменился — организму потребуется калибровать свои биоритмы заново», — отметил эксперт.

Кроме того, на желание уснуть днем может повлиять питание. По словам врача, плотный ужин с большим количеством углеводов не добавит утренней бодрости. Кроме того, даже легкое обезвоживание снижает кровообращение и поступление кислорода в мозг, из-за чего появляется вялость.

Оказывает влияние и недостаток света — в темноте у человека вырабатывается мелатонин, который отвечает за засыпание. Недостаточная освещенность будет провоцировать сонливость, уточнил невролог.

«Монотонная работа или рутина снижают активность мозга, из-за чего он «отключается» в попытке сэкономить энергию. Сидячий образ жизни так же вводит организм в «энергосберегающий режим», — назвал еще одну причину Алексеев.

Говоря о том, какие проблемы с организмом приводят к сонливости днем, он отметил недостаток железа, которое необходимо для множества процессов обмена веществ. Даже при нормальных показателях гемоглобина возможно состояние скрытого железодефицита при котором мозг не сможет справляться с нагрузкой.

«Авитаминозы, прежде всего нехватка витамина Д, — частая причина дневной сонливости у современных работников, постоянно находящихся в помещениях без воздействия ультрафиолета. Хронический стресс, истощение резервов надпочечников и нервной системы приводит со временем к сонливости, общей слабости и депрессии», — объяснил врач.

К тому же сказывается и недостаточность гормонов щитовидной железы, инфекционные заболевания — вялотекущие скрытые инфекции нередко могут вызывать дневную сонливость. Ревматологические, онкологические заболевания, редкие неврологические болезни тоже могут являться причиной постоянной дневной сонливости.

«Однако на практике о серьезных страшных диагнозах надо думать в последнюю очередь ввиду их редкости. В первую очередь надо проанализировать свой образ жизни и скорректировать его. Если это не помогает — посетить терапевта, невролога и эндокринолога, которые составят план обследования и помогут определиться с диагнозом», — заключил Алексеев.

Ранее, 14 марта, врач-невролог, сомнолог отделения медицины сна УКБ № 3 Клинического центра Сеченовского университета Серго Центерадзе рассказал «Известиям», что нарушение сна может быть фактором, провоцирующим депрессию. Он подчеркнул, что сон необходим для профилактики нейродегенеративных заболеваний. Так, даже одна бессонная ночь приводит к ускорению накопления в мозге бета-амилоида — белка, играющего важную роль в патогенезе болезни Альцгеймера.