Дарчиев заявил о готовности РФ к диалогу с США по возврату дипсобственности

Москва настроена на серьезный разговор с Вашингтоном о возврате незаконно изъятой дипсобственности. Также Россия поднимет тему возобновления прямого авиасообщения. Об этом 9 апреля заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Настроены также на серьезный разговор о возврате российской стороне незаконно изъятой дипсобственности, что имеет ключевое значение для возвращения к нормальности всего двустороннего досье», — заявил Дарчиев, рассказывая о том, что будет обсуждаться на предстоящих переговорах.

Он также отметил, что в практической плоскости будет поставлен и вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США, прерванного в свое время Вашингтоном. По его словам, это придало бы импульс не только официальным контактам, поскольку сейчас сотрудники дипмиссий добираются к месту службы с пересадками, но также стимулировало бы бизнес и облегчило бы жизнь простым людям по обе стороны океана.

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что Дарчиев возглавит российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле. Уточняется, что на консультациях стороны обсудят нормализацию функционирования дипломатических миссий двух стран.

Делегации России и США уже встречались в Стамбуле 27 марта. Переговоры продлились более шести часов и также были посвящены работе дипмиссий двух государств в Вашингтоне и Москве.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 3 апреля заявил, что Россия и США достигли определенных успехов в устранении двусторонних раздражителей в своих отношениях, однако говорить о значительных прорывах пока преждевременно. По его словам, работа над важными аспектами в отношениях Москвы и Вашингтона в настоящее время сосредоточена на упрощении визового процесса, улучшении механизмов взаимных поездок.