Дарчиев возглавит делегацию России на переговорах с США в Стамбуле
Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев возглавит российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле. Об этом 8 апреля сообщило Министерство иностранных дел РФ.
Американскую переговорную группу, в свою очередь, возглавит заместитель помощника госсекретаря США по РФ и Центральной Европе Соната Коултер.
«Место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными. Консультации пройдут в Стамбуле», — процитировал ТАСС МИД РФ.
Уточняется, что второй раунд консультаций посветят нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.
Ранее, 27 февраля, переговоры между делегациями России и США прошли в Стамбуле. Встреча продлилась более шести часов и была посвящена работе дипмиссий двух государств в Вашингтоне и Москве.