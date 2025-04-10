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В центре Москвы из реки спасли трех человек

Врачи рассказали об опасности болезни кошачьих царапин

Врач Поздняков: из-за болезни кошачьих царапин у человека может быть лихорадка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Фелиноз — это заболевание, которое передается человеку при нанесении царапин кошками. О том, в чем опасность травм от кошек, «Известиям» рассказали 10 апреля врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков и главный врач Vet Union Ольга Михеева.

Михеева уточнила, что состояние называется еще и «болезнью кошачьих царапин». Это частный случай бактериальной инфекции Bartonella henselae (бартонеллеза). Кошки заражаются бартонеллами при укусах блох, контакте с блошиными экскрементами при ловле.

«Несмотря на название, риск заражения для человека присутствует не только при повреждении кожных покровов когтями, но и при контакте с мочой, кровью, слюной. Кроме того, источником заражения могут быть не только кошки, но и собаки или грызуны. При этом животное-носитель может не иметь никаких клинических признаков заболевания. Но в ряде случаев и у питомцев развиваются симптомы заражения — лихорадка, увеличение лимфатических узлов, болезненность при прикосновениях к телу», — сказала она.

Оцарапывание когтями, инфицированными этими бактериями, вызывает фелинозом. От человека к человеку оно не передается.

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Типичная форма возникает через полторы недели инфицирования кошкой и характеризуется следующим образом: на месте царапины возникают красные папулы, иногда болезненные, причем после заживления царапины вдруг опять могут возникнуть папулы, добавил Поздняков.

«Человек может даже не вспомнить, что он был поцарапан кошкой в этом месте. Кроме того, возникают лихорадка, симптомы интоксикации и увеличения регионального лимфатического узла. Это частая форма, она безобидная при назначении лечения. Если у человека иммунитет ослаблен, то тогда эта бактерия может прорваться в кровеносное русло и вызвать генерализованный процесс с поражением внутренних органов и центральной нервной системы», — уточнил он.

Еще одна атипичная форма — односторонний конъюнктивит, он возникает в том случае, если слюна инфицированной кошки попадет в глаза. Для человека опасными являются именно атипичные формы с генерализацией процесса, когда повреждаются внутренние органы. Это заболевание лечится антибиотиками, при раннем и адекватно назначенном лечении прогноз благоприятен.

Для профилактики заражения как самих питомцев, так и их владельцев Михеева порекомендовала не отпускать домашних животных на бесконтрольный выгул. Также даже при условии полностью домашнего содержания питомцев необходимо обрабатывать от эктопаразитов (блох и клещей) круглогодично.

Ранее, 4 апреля, директор по лабораторной медицине и производству лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич рассказала «Известиям», что на фоне микоплазменной пневмонии у заболевшего человека может развиться воспаление слизистой, которая повреждается, и организм в дальнейшем перестает справляться с новыми вирусами и бактериями. При этом заболевание может начаться с обычных симптомов — насморка, кашля, слабости и температуры.

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