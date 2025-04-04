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Врач рассказала об опасностях микоплазменной пневмонии

Врач Станкевич: при микоплазменной пневмонии может развиться воспаление слизистой
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Фото: Global Look Press/DPA/Patrick Pleul
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На фоне микоплазменной пневмонии у заболевшего человека может развиться воспаление слизистой, которая повреждается, и организм в дальнейшем перестает справляться с новыми вирусами и бактериями. Об этом рассказала «Известиям» 4 апреля директор по лабораторной медицине и производству лаборатории «ЛабКвест» кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

«К нам обращаются пациенты, у которых длительное время держится температура, не проходит кашель, общее состояние остается тяжелым. При этом они отмечают, что это совсем не похоже ни на грипп, ни на ковид. Многие начинают паниковать: одни вспоминают про «новый вирус», другие — про коронавирусные времена. Но причина может быть вполне понятной, если посмотреть шире, чем просто ОРВИ. На самом деле респираторных инфекций, вызывающих тяжелое течение, гораздо больше, чем два-три известных всем вируса. Например, мы всё чаще фиксируем случаи микоплазменной пневмонии», — отметила она.

Эксперт уточнила, что это заболевание может начаться с обычных симптомов — насморка, кашля, слабости и температуры. Но в какой-то момент кашель усиливается, становится надсадным, появляются прожилки крови и болезнь спускается в нижние дыхательные пути.

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«На фоне микоплазмы у человека часто развивается выраженное воспаление слизистой, она повреждается, и организм перестает справляться с новыми вирусами и бактериями. И тогда начинается порочный круг — только человек вылез из одного заболевания и через несколько дней он снова заболевает», — добавила врач.

Станкевич подчеркнула, что микоплазма — не вирус, а бактерия, поэтому на обычные противовирусные препараты она не реагирует. Здесь нужна антибиотикотерапия, причем строго по чувствительности возбудителя. Тем не менее характерные для этой пневмонии симптомы может вызывать не только микоплазма, поэтому важна точная диагностика.

Ранее, 15 марта, врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала «Известиям», что грипп поражает верхние дыхательные пути, распространяясь в трахею, бронхи и легкие. Он сопровождается высокой температурой — до 39–40 градусов, выраженной интоксикацией, головной и мышечной болью, тахикардией.

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