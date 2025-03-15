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Инфекционист предупредила об опасных осложнениях гриппа

Врач Сережина: среди опасных осложнений гриппа — инфекционно-токсический шок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Грипп — это не просто сезонная инфекция с температурой и ломотой в теле, а серьезное заболевание, которое может привести к опасным осложнениям. Врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала «Известиям» 15 марта, какие осложнения грозят пациентам и почему важно вовремя обращаться за медицинской помощью.

Эксперт объяснила, что грипп поражает верхние дыхательные пути, распространяясь в трахею, бронхи и легкие. Сопровождается высокой температурой — до 39–40 градусов, выраженной интоксикацией, головной и мышечной болью, тахикардией.

«Организм испытывает колоссальную нагрузку, что может привести к развитию одышки, цианоза и поражения легких. Гриппозная пневмония является наиболее частым осложнением — на ее долю приходится 90% тяжелых случаев. Это вирусное воспаление легких и плевры, при котором нарушается газообмен и пациент быстро теряет способность к самостоятельному дыханию. Вирусная пневмония развивается стремительно — уже через 24 часа у многих пациентов наблюдается дыхательная недостаточность, требующая немедленной вентиляции легких», — сказала Сережина.

Помимо тяжелой интоксикации заболевшие могут испытывать заторможенность сознания, спутанность мышления, возбуждение и галлюцинации.

По словам врача, одним из самых опасных осложнений является инфекционно-токсический шок. Он развивается при тяжелых формах гриппа и сопровождается резким снижением артериального давления, выраженной тахикардией, критическим падением температуры тела и потерей сознания. В таких случаях существует высокий риск летального исхода из-за полиорганной недостаточности и отека головного мозга. Также возможно развитие респираторного дистресс-синдрома, который требует немедленного перевода пациента на искусственную вентиляцию легких.

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«Важно помнить, что осложнения могут возникнуть не только в острой фазе заболевания, но и спустя некоторое время после выздоровления. Помимо пневмонии возможны воспаления бронхов и трахеи, заболевания лор-органов — гайморит, синусит, отит, фарингит. Также грипп способен спровоцировать нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, приводя к развитию миокардита и перикардита. В отдельных случаях инфекция затрагивает почки, провоцируя гломерулонефрит — воспалительное поражение почечных клубочков», — добавила инфекционист.

Кроме того, редкие, но опасные осложнения включают поражения нервной системы, которые могут выражаться в виде энцефалита, менингита или синдрома Гийена — Барре.

Врач уточнила, что в особой группе риска — люди с хроническими заболеваниями. Наиболее подвержены тяжелому течению гриппа и его осложнениям те, у кого есть сахарный диабет, бронхиальная астма, сердечная, почечная и печеночная недостаточность, иммунодефицитные состояния, включая ВИЧ и СПИД, а также пациенты с ожирением. Однако даже у здоровых людей грипп может привести к тяжелым последствиям. Если температура держится дольше пяти дней, появились одышка, спутанность сознания, выраженная слабость, падение артериального давления или боль в груди, то требуется немедленный вызов скорой помощи и госпитализация, подчеркнула эксперт.

«Дополнительную опасность представляет микст-инфекция — сочетанное заражение несколькими вирусами одновременно, например гриппом А и SARS-CoV-2 или гриппом и метапневмовирусом. В таких случаях течение болезни осложняется, а риск тяжелых последствий возрастает. Грипп нельзя воспринимать как обычное сезонное заболевание, которое пройдет само. Своевременная диагностика, соблюдение постельного режима и обращение за медицинской помощью при ухудшении состояния помогают избежать осложнений и сохранить здоровье», — сказала Сережина.

Ранее, 1 февраля, врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова рассказала «Известиям», что профилактика вирусных и инфекционных заболеваний заключается в соблюдении ряда мер, среди которых организация оптимального микроклимата в квартире, занятие физической активностью. Она добавила, что важно избегать большого скопления людей, регулярно мыть руки, особенно после возвращения из общественных мест и перед едой, не тереть глаза, не трогать слизистые.

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