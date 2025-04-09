В Крыму готовят к запуску канатку на Ай-Петри
В Крыму 17 апреля вновь запустят канатную дорогу на Ай-Петри. С февраля она была закрыта на техническое обслуживание.
Праздник, посвященный открытию канатки «Краски Ай-Петри», запланирован на 20 апреля, пишет ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт горно-тематического парка.
Дорога будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00.
За первые три месяца 2025 года Большую Ялту посетили порядка 300 тыс. туристов. Это больше половины путешественников, которые приехали на полуостров.
В конце января сообщалось, что в Крыму появится скульптура «Мать, провожающая в бой сына-солдата». Памятную композицию установят в Саках. Монумент возведут в курортном парке до конца 2025 года. Инициаторами идеи выступили волонтеры. Ее поддержали местные активисты и представители власти.