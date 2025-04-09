Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков назвал приведение ВС Ирана в повышенную готовность мерами на риторику США
Мир
МЧС РФ завершило активную фазу операции на месте землетрясения в Мьянме
Мир
МИД назвал возможное иностранное военное присутствие на Украине угрозой РФ
Мир
В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике до 9 мая
Армия
ВС РФ поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет ВСУ
Мир
В МИД РФ указали на продолжение атак Киева на энергообъекты
Экономика
Набиуллина заявила об отсутствии «пузыря» на рынке ипотеки в РФ
Общество
Адвокат Ефремова сообщил о возвращении актера к карьере после завершения лечения
Общество
Более 40 регионов получили от правительства РФ средства на повышение рождаемости
Армия
Над Оренбургской областью ликвидированы четыре украинских БПЛА
Мир
МИД КНР заявил о намерении принять меры в ответ на пошлины Трампа в размере 104%
Общество
Мишустин призвал внедрить стандарты поддержки бойцов СВО в соцучреждениях
Мир
Лавров указал на попытки Запада убить резолюцию РФ по противодействию нацизму
Интернет и технологии
В НМГ рассказали о планах по запуску приложения для создания коротких видео
Интернет и технологии
Минцифры предлагает наказывать застройщиков за противодействие провайдерам
Общество
Адвокат Ефремова сообщил о выходе артиста из колонии
Мир
Алиев заявил о передаче команде Трампа фактов о незаконной деятельности USAID

Эксперты выяснили лучшее время для продажи автомобиля

«Авито Авто»: чаще всего объявления о продаже машин ищут днем
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Периоды повышенного интереса продавцов и покупателей автомобилей в России приходятся на один временной промежуток — с 12 до 17 часов. Об этом «Известиям» 9 апреля рассказали эксперты «Авито Авто», изучив поведение пользователей платформы в 2025 году.

Наибольшая активность покупателей приходится на дневное время независимо от дня недели. С 12:00 до 17:00 происходит 42% всех контактов с продавцами. На вечерние часы, с 18:00 до 23:00, приходится 29,6% контактов. Чуть менее популярно взаимодействие с продавцами в период с 6:00 до 11:00 (23%). Ночью активность покупателей минимальна: на интервал с 12 ночи до 5 утра приходится всего 5% контактов.

При этом покупатели практически одинаково активны в течение всей недели. Лишь в пятницу и субботу активность немного снижается, но не более чем на 1 п.п.

С поведением продавцов ситуация похожая. Чаще всего (45,5%) объявления о продаже авто выкладывают также днем (с 12:00 до 17:00). При этом активность в вечерние часы выше, чем в утренние: 34% с 18:00 до 23:00 и 19% с 6:00 до 11:00 часов соответственно. Ночью публикуется лишь 4% объявлений. В выходные дни объявления размещаются чуть реже. Доля предложений, опубликованных в будний день, составляет порядка 15% (в субботу — 11,9%, в воскресенье — 12,6%).

«Продавцам стоит учитывать, что в выходные дни интерес к покупке авто остается высоким, поэтому размещение объявления в этот период может привлечь больше внимания. Покупателям же важно знать, что наибольшее количество новых предложений появляется днем, когда выше и спрос, и конкуренция за лучшие варианты, что требует оперативного принятия решения», — посоветовал директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито Авто» Андрей Ковалев.

Прошлогодний снег: продажи новых автомобилей в марте упали вдвое
Почему снизилась покупательская активность россиян

7 апреля сообщалось, что средняя цена нового автомобиля в I квартале 2025 составила 2,96 млн рублей. Среди марок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее заметно потеряли в цене машины брендов «Москвич» (–14,7%) и Omoda (–4%). Средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 845 тыс. рублей. Среди марок заметно доступнее стали Hyundai (–8%) и Kia (–7,1%).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025