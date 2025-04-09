Эксперты выяснили лучшее время для продажи автомобиля

Периоды повышенного интереса продавцов и покупателей автомобилей в России приходятся на один временной промежуток — с 12 до 17 часов. Об этом «Известиям» 9 апреля рассказали эксперты «Авито Авто», изучив поведение пользователей платформы в 2025 году.

Наибольшая активность покупателей приходится на дневное время независимо от дня недели. С 12:00 до 17:00 происходит 42% всех контактов с продавцами. На вечерние часы, с 18:00 до 23:00, приходится 29,6% контактов. Чуть менее популярно взаимодействие с продавцами в период с 6:00 до 11:00 (23%). Ночью активность покупателей минимальна: на интервал с 12 ночи до 5 утра приходится всего 5% контактов.

При этом покупатели практически одинаково активны в течение всей недели. Лишь в пятницу и субботу активность немного снижается, но не более чем на 1 п.п.

С поведением продавцов ситуация похожая. Чаще всего (45,5%) объявления о продаже авто выкладывают также днем (с 12:00 до 17:00). При этом активность в вечерние часы выше, чем в утренние: 34% с 18:00 до 23:00 и 19% с 6:00 до 11:00 часов соответственно. Ночью публикуется лишь 4% объявлений. В выходные дни объявления размещаются чуть реже. Доля предложений, опубликованных в будний день, составляет порядка 15% (в субботу — 11,9%, в воскресенье — 12,6%).

«Продавцам стоит учитывать, что в выходные дни интерес к покупке авто остается высоким, поэтому размещение объявления в этот период может привлечь больше внимания. Покупателям же важно знать, что наибольшее количество новых предложений появляется днем, когда выше и спрос, и конкуренция за лучшие варианты, что требует оперативного принятия решения», — посоветовал директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито Авто» Андрей Ковалев.

7 апреля сообщалось, что средняя цена нового автомобиля в I квартале 2025 составила 2,96 млн рублей. Среди марок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее заметно потеряли в цене машины брендов «Москвич» (–14,7%) и Omoda (–4%). Средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 845 тыс. рублей. Среди марок заметно доступнее стали Hyundai (–8%) и Kia (–7,1%).