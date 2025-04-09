Адвокат Ефремова сообщил о возвращении актера к карьере после завершения лечения

Освободившийся из колонии по УДО заслуженный артист России Михаил Ефремов после лечения вернется к актерской карьере. Об этом 9 апреля заявил «Известиям» адвокат актера Юрий Падалко.

«Он дальше вернется к своей карьере, потому что он талантливый актер. Он любит свою профессию, он по ней сильно скучал», — отметил адвокат.

Падалко рассказал, что Ефремов продолжал снимать короткие фильмы, даже находясь в колонии. Он выразил надежду, что жизнь актера сложится удачно в будущем. При этом он подчеркнул, что артисту сейчас тяжело разговаривать и дышать, ему необходимо заняться квалифицированным лечением.

В этот же день адвокат Ефремова сообщил о выходе артиста из колонии. По его словам, в настоящее время актер едет по месту регистрации в Москву.

Падалко 24 марта заявил, что после выхода из колонии 9 апреля актер будет лечить болезнь легких. Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство об УДО артиста. Ефремову до конца фактического срока наказания запретили водить автотранспорт и менять место жительства без предупреждения.

Актер отбыл половину срока и уже почти год имел право подать заявление на досрочное освобождение. Без него 61-летний артист, испытывающий проблемы со здоровьем, не смог бы выйти на свободу раньше 2027 года.