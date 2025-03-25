Ефремов отправится на лечение в Москву после выхода из колонии
Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в пьяном виде и получивший условно-досрочное освобождение (УДО), после выхода из колонии отправится на лечение в Москву. Об этом 25 марта «Известиям» сообщил его адвокат Юрий Падалко.
Он уточнил, что актер будет лечить болезнь легких. Его выпустят из колонии 9 апреля.
Ранее, 24 марта, Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об УДО артиста. Ефремову запретили водить автотранспорт и менять место жительства без предупреждения до конца фактического срока.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров скончался. Актер во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ. Он получил 7,5 года колонии.
Ефремов отбыл половину срока и уже почти год имел право подать заявление на досрочное освобождение. Без него 61-летний актер, испытывающий проблемы со здоровьем, не смог бы выйти на свободу раньше 2027 года.