Адвокат Ефремова сообщил о выходе артиста из колонии

Актер Михаил Ефремов вышел из колонии. Об этом 9 апреля сообщил «Известиям» адвокат артиста Юрий Падалко.

«Михаил Олегович уже освобожден в законном порядке, установленном», — отметил он.

По словам Падалко, в настоящее время Ефремов едет по месту регистрации в Москву.

Падалко 24 марта заявил, что после выхода из колонии 9 апреля актер будет лечить болезнь легких. Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство об УДО артиста. Ефремову до конца фактического срока наказания запретили водить автотранспорт и менять место жительства без предупреждения.

Актер отбыл половину срока и уже почти год имел право подать заявление на досрочное освобождение. Без него 61-летний артист, испытывающий проблемы со здоровьем, не смог бы выйти на свободу раньше 2027 года.