Индонезия заявила о возможности принять раненых и сирот из Газы

Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что страна готова принять раненых и сирот из Газы, после того как обсудит это с правительством Палестины. Об этом 9 апреля сообщила газета Jakarta Globe

«Мы готовы принять пострадавших. Поэтому мы направим нашего министра иностранных дел для консультаций с палестинским правительством», — цитирует издание слова Субианто.

На первом этапе Индонезия готова задействовать свои самолеты для эвакуации, чтобы предоставить убежище около 1 тыс. жителей Газы, сообщает газета. При этом президент Индонезии выдвинул условие: эвакуированные должны вернуться на родину, когда ситуация в регионе улучшится.

«Эвакуированные могут оставаться в Индонезии только временно до тех пор, пока они не выздоровеют. Они должны вернуться туда, откуда приехали, как только ситуация в Газе позволит это», — пояснил политик.

Ранее, 6 апреля, телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате боевых действий армии Израиля в секторе Газа за сутки были убиты по меньшей мере 43 человека. В число погибших входит одна жертва, погибшая в результате нападения на Аз-Завайду, а также трое убитых в ходе более раннего удара Израиля по населенному пункту Джабалия.

Армия Израиля возобновила военные операции против палестинского движения в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате возобновленных атак на палестинский анклав погибло более 890 человек, еще свыше 1980 пострадало.