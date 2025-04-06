Al Jazeera сообщил о как минимум 43 погибших в Газе за сутки
В результате боевых действий армии Израиля в секторе Газа за сутки были убиты по меньшей мере 43 человека. Об этом 6 апреля сообщил телеканал Al Jazeera.
«Мы получили известие о том, что число погибших в результате израильских атак по всему сектору Газа с рассвета возросло до 43 человек», — сообщает телеканал.
Уточняется, что в итоговое число входит одна жертва, погибшая в результате нападения на аз-Завайду, а также трое, убитые в ходе более раннего удара Израиля по населенному пункту Джабалия.
Днем ранее, 5 апреля, Al Jazeera сообщил о гибели 38 палестинцев из-за авиаударов ЦАХАЛ по Газе. По словам главы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини, с тех пор как 18 марта Израиль нарушил режим прекращения огня, в секторе Газа ежедневно погибают или получают ранения не менее 100 детей.
ЦАХАЛ возобновила военные операции против палестинского движения в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате возобновленных атак на палестинский анклав погибло более 890 человек, еще свыше 1980 пострадало.