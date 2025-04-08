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Маск раскритиковал советника Трампа по торговле

Маск назвал советника Трампа по торговле идиотом
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Фото: AP Photo/Matt Rourke
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Советник президента США по торговле и производству Питер Наварро — идиот, он говорит очевидную ложь. С таким заявлением 8 апреля выступил американский миллиардер, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск.

Так бизнесмен отреагировал на заявление Наварро о том, что компания Tesla, принадлежащая Маску, закупает значительную часть комплектующих для электромобилей у зарубежных поставщиков.

«Наварро действительно идиот. То, что он говорит, является очевидной ложью. Доля американских компонентов в автомобилях Tesla самая большая на рынке. Наварро глупее, чем мешок с кирпичами», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

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Ранее в этот день сообщалось, что Маск лично обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой отменить высокие пошлины на товары из других стран. Отмечалось, что такое решение по тарифам принесет вред и компании Tesla.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Китай 4 апреля ввел пошлины в 34% против Соединенных Штатов.

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