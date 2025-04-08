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Востоковед оценил перспективы контактов между США и Ираном

Востоковед Тарасов не исключил прогресса в результате контактов США и Ирана
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Фото: TASS/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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В результате контактов США и Ирана возможен прогресс относительно обсуждения сделки между странами. Об этом рассказал «Известиям» эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов 8 апреля.

[Президент США Дональд] Трамп обычно использует свой ресурс, старые приемы, давление и закулисные переговоры. Вот о давлении, угрозе все западные СМИ сообщали, говорили: «Нанесут удар сегодня, завтра, послезавтра». Стороны вели словесную дуэль, обвиняют друг друга, а на самом деле шли закрытые переговоры по каналам, которые были установлены еще во время администрации [предыдущего президента США Джо] Байдена, который решил восстановить отношения с Ираном и перейти к заключению нового соглашения по ядерной сделке», — отметил эксперт.

По его мнению, американский лидер исчерпал ресурсы давления. В то же время он напомнил: хотя Трамп заявлял, что будут прямые переговоры 12 апреля, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг информацию об уровне контактов, уточнив, что будут именно косвенные переговоры в Омане.

«То есть стороны будут сидеть в разных комнатах, обмениваться записками. Если только на первом этапе они достигнут какого-нибудь соглашения — а, скорее всего, речь идет об отказе США от каких-либо санкций, — то стороны могут пойти на прямой диалог тогда высокого уровня. Что такое высокий уровень? Так говорят о встрече глав внешнеполитических ведомств», — объяснил Тарасов.

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Вместе с тем он подчеркнул, что встреча израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Трампом в Вашингтоне показала, что ударов по Ирану не будет, что идут обсуждения.

«Надо будет дождаться субботы. Что-то мне подсказывает, что какой-то прогресс в этом направлении будет», — добавил эксперт.

При этом он отметил, что Иран, вероятно, готовит дополнительные варианты. В Москве проходят консультации с представителями Ирана, России, Китая.

«Есть один нюанс. Ядерное соглашение было подписано коллективом из шести стран — с участием других государств, в том числе с Россией и Китаем. Потом американцы вышли из этого соглашения, но соглашение-то действует, другие стороны не отказались от этого соглашения. А теперь американцы склоняют Иран подписать самостоятельное соглашение между собой. А что будут делать оставшиеся? Тут много таких вопросов, ответов на которые пока нет. Но ситуация развивается, войны не будет», — заключил Тарасов.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия ведет постоянные консультации с Ираном по различным вопросам, включая ядерную сделку. По его словам, российская сторона готова приложить все усилия, сделать всё возможное, с тем чтобы способствовать урегулированию этой проблемы политико-дипломатическими средствами.

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