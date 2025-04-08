Глава МИД Ирана заявил об отсутствии плана проводить прямые переговоры с США

Иранские власти не намерены проводить прямые переговоры с США после завершения встреч с посредниками в Омане. Об этом 8 апреля заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Выбор обусловлен тем, что мы не приемлем тот вариант переговоров, когда они (Соединенные Штаты. — Ред.) навязывают свою точку зрения при помощи угроз и оказания давления. Это диктат», — приводит его слова агентство Irna в Telegram-канале.

Аракчи отметил, что посреднические переговоры могут обеспечить конструктивный диалог и предотвратить давление на Иран со стороны США.

В этот же день сообщалось, что Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф будут основными переговорщиками на американо-иранской встрече в Омане, которая запланирована на субботу, 12 апреля. В переговорах также примет участие министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди.

Президент США Дональд Трамп сообщил 7 апреля, что американская и иранская стороны проводят прямые переговоры по вопросу ядерной проблемы Ирана. Кроме того, американский лидер уточнил, что в субботу, 12 апреля, между Соединенными Штатами и Ираном пройдет большая встреча «почти на высшем уровне».